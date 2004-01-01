Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО) предложило создать первый в Сибири селекционно-генетический центр (СГЦ) по птицеводству. Как сообщила помощник руководителя ФАНО Екатерина Журавлева, центр предполагается создать в Томской области на базе Межениновской птицефабрики, где будет построен репродуктор первого порядка и сформировано селекционное стадо, на основе которого будет формироваться отечественный племенной материал.

По словам Журавлевой, сегодня птицефабрики России работают исключительно на импортных кроссах и организация селекционно-генетических центров является одной из приоритетных задач в рамках курса на импортозамещение. «Предлагается проектный подход, когда бизнес, наука и регион вкладывают свои бюджеты, в том числе и федеральные, для того, чтобы развивалось это направление», — отметила она.

Директор Межениновской птицефабрики Федор Халецкий указал на необходимость тщательно просчитать финансовую составляющую, перспективы данного проекта и проработать вопрос господдержки, как из федерального бюджета, так и регионального. В случае принятия положительного решения работы по созданию СГЦ в Томской области начнутся уже в 2017 году.

В настоящее время отечественные кроссы в целом пока уступают западной селекции, отмечает завлабораторией Всероссийского НИИ сельского хозяйства и биотехнологий Яков Алексеев. В то же время, по мнению инспектора международного сертификационного органа «Органик стандарт», отечественные кроссы полностью отвечают международным стандартам органического сельского хозяйства, поэтому российская продукция будет востребована на мировом рынке.

Создание СГЦ требует больших затрат, высочайшего уровня специализации и, конечно, обязательно должны быть получены результаты и востребованы предприятиями России, отмечает главный эксперт по селекционной и племенной работе Росптицесоюза Людмила Карпенко. «В мире есть всего небольшое количество селекционных компаний, которые обеспечивают мировые потребности в племенном материале, например, по мясной птице — всего две компании, по яичной — три. В то же время в России на данный момент имеются прародительские формы, которые обеспечивают репродукторные хозяйства в племенной продукции. Есть у нас и отечественные кроссы по каждому направлению, но, хотя они обладают практически аналогичными показателями, они менее востребованы по сравнению с зарубежными», — сказала «Агроинвестору» Карпенко. По ее словам, необходимости создавать СГЦ в каждом регионе нет: достаточно иметь один центр по каждому виду птицы, работающий на высоком уровне и обеспечивающий страну родительскими формами.

В России по яичному направлению уже есть два предприятия, имеющие статус СГЦ, — ППР «Свердловский» (есть исходные линии кросса Хайсекса Коричневого) и экспериментальное хозяйство ВНИТИП (кросс СП789), по мясному направлению — племзавод «Смена», где есть исходные линии кросса «Смена-8». По индейке статус имеет Северо-Кавказский зональная опытная станция по пти­цеводству (отечественный кросс «Виктория»), по уткам и гусям — СГЦ «Благоварский» (отечественные кроссы и породы). «Сейчас наши СГЦ занимают маленькую долю рынка, но к 2020 году при выполнении подпрограмм по созданию отечественных конкурентоспособных кроссов птицы и модернизации существующих СГЦ это будет около 15−20% по мясной птице, 40−60% — по яичной птице. Отечественные кроссы уток и гусей на данный момент составляют 99%, то есть здесь мы полностью пользуемся отечественным материалом», — отметила она.

Ранее в Минсельхозе заявляли о необходимости создать в России не менее четырех новых центров по птицеводству. Однако, как признавал весной директор департамента животноводства министерства Владимир Лабинов в интервью «АГРО-ТВ», инвестиционной активности в создании таких центров пока не наблюдается.