В следующем году в рамках федеральной целевой программы планируется обеспечить мелиоративные мероприятия на 319 тыс. га земель сельхозназначения. В частности, предстоит обеспечить ввод в эксплуатацию 93,17 тыс. га мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, говорится в сообщении Минсельхоза. Это на 7,3% выше уровня 2016 года и на 24,9% больше показателя 2015 года.

Кроме того, на площади 144,88 тыс. га будет проведена работа по защите и сохранению сельхозугодий от ветровой эрозии, для чего на 11 тыс. га будут посажены лесные насаждения. Еще 68,64 тыс. га неиспользуемых земель предполагается вовлечь в оборот за счет проведения культуртехнических работ с внесением в почву мелиорантов. Фитомелиоративные мероприятия позволят обеспечить защиту и сохранение сельхозугодий от опустынивания на 12,31 тыс. га.

Для предоставления в следующем году федеральных субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации Минсельхозом отобраны 63 региональные программы. На основное мероприятие программы «Развитие мелиорации земель сельхозназначения на 2014−2020 годы» — строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем — из федерального бюджета на 2017 год предполагается выделить 13,63 млрд руб. (в 2016 году — 9,1 млрд руб., в 2015 году — 7,6 млрд руб.). Значительную часть федеральных средств — 1,56 млрд руб. — планирует получить на развитие мелиорации Ставропольский край, сообщил руководитель управления «Ставропольмелиоводхоз» Николай Мурадов.

Всего федеральной целевой программой предусмотрено ввод в эксплуатацию к 2020 году 988 тыс. га мелиорированных земель, а также «сокращение количества бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с 34,7% до 0%". Программа предусматривает агролесо-, фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия, направленные на защиту земель от эрозии и предотвращение деградации земель. По данным Департамента мелиорации Минсельхоза, из 196 млн га сельхозугодий в России около 130 млн га являются деградированными, ежегодно их площади увеличиваются на 1,5−2 млн га. Водной эрозии подвержено 17,8% сельхозугодий, ветровой эрозии — 8,4%, переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3%, засоленные и солонцеватые — 20,1%.

В настоящее время площадь мелиорируемых земель в России, по данным Минсельхоза, не превышает 8% от всей площади пашни. В Китае доля мелиорированных земель достигает 44,4%, в Индии — 35,9%, в США — 39,9%. При этом, по данным НИИ проблем мелиорации, из земель, числящихся в фонде орошаемых угодий, в действительности с разной степенью регулярности поливаются только около 60%, а среди осушаемых земель лишь пятая часть используется в сельхозпроизводстве по назначению с высокой отдачей. Износ основных фондов осушительных систем составляет 50−55%, а 24% осушительных систем нуждаются в реконструкции.