Фермерские кооперативы в России способны быть эффективными. Об этом официально заявила в ходе своего выступления на заседании Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова, генеральный директор консалтинговой компании «Petrova 5 Consulting». По ее словам, в текущей рыночной ситуации продукция фермерских хозяйств находится в премиальном сегменте, ориентированном на крупные города — Москву и другие города-миллионники. «Европейский опыт фермерской кооперации свидетельствует о том, что целью № 1 должно стать обеспечение стабильного качества продукции и ее безопасности, достигаемое за счет стандартизации процессов производства молока, а также организации централизованной внутрикооперативной переработки. При этом территориальное рассредоточение фермерских хозяйств и их ориентация на максимальную самостоятельность в работе пока не позволяют добиться успеха», — подчеркнула Петрова.

Как писал журнал «Агротехника и технологии» в статье «Мясная кооперация. Кооперативный подход как способ возрождения деревни» (ноябрь-декабрь 2016), Национальный союз производителей говядины совместно с Национальной мясной ассоциацией, ВНИИМС и Национальной ассоциацией скотопромышленников при поддержке Минсельхоза выступил в текущем году с инициативой восстановления сельских территорий через развитие мясного скотоводства. Принцип прост: на базе уже действующего некрупного предприятия, имеющего возможность построить площадку передержки молодняка, собирается фермерский скот на централизованную продажу бычков и доращивание ремонтных телок. Фермеры при этом получают хорошие премиальные за животных, а также возможность выхода на крупные мясные вертикально интегрированные холдинги. Предприятие в этом случае выступает интегратором и диспетчером, ведь мясоперерабатывающему гиганту проще приехать на одну площадку и купить животных оптом, нежели объезжать фермеров, забирая у них по 20 голов.

«Схема довольно простая: я отдал своих бычков на продажу, телок специалистам на нетельную площадку, они их подготовили, осеменили и вернули мне их уже нетелями, которые у меня растут дальше, а излишних нетелей по моему поручению продали по хорошей цене, — поясняет Роман Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. — При этом я могу сосредоточиться на одном виде деятельности (пасти свое маточное стадо животных) и не заниматься больше и стадом, и кормами, и ветеринарными, и зоотехническими обработками в одиночку. Благодаря этому я увеличиваю поголовье коров и вступаю в контрактные кооперационные связи, при которых есть некто, кто мне помогает, сопровождает, заинтересован в моей работе и берет на себя узкоспециализированные операции».

Поскольку в рамках такой кооперационной системы идет глубокая специализация производственного процесса, возникает потребность в информационно-консультационных службах, централизованном ветеринарном и зоотехническом учете и других узкопрофильных организациях. Появляются рабочие места, растет заинтересованность местного населения, возрождаются прилегающие территории, появляется развитая инфраструктура. Масштаб зависит от профессионального умения и организованности. В Германии и Америке, например, давно существуют подобные кооперационные крупные комплексы, специализирующиеся на доращивании скота, взятого у фермеров.

В России схема работы, предложенная Национальным союзом производителей говядины, изучается в Самарской, Томской, Костромской, Ивановской, Смоленской области и в Республике Калмыкия. Как пояснили в Союзе, уровень интереса к концепции зависит от области. Регионы, успешные в мясном скотоводстве, принимают во внимание новые идеи и проекты неохотно, поскольку у них и без этого бизнес идет хорошо. Области же менее успешные и нуждающиеся в идеях, напротив, открыты для новых экспериментов и заинтересованы в них.

Марина Петрова из «Petrova 5 Consulting» также подчеркнула важность правильной мотивации фермеров для объединения в кооперативы. «Кооперация может быть эффективна, но для этого требуется сильная мотивация, которая заставит фермеров не только принять общие правила, но и вместе вкладывать средства в дистрибуцию и продвижение своих продуктов. Пока такой мотивации у фермеров нет. Если дела идут хорошо — нет и смысла что-то делать дополнительно, а если дела идут плохо — фермер не успевает задуматься о кооперации, а просто банкротится», — добавила она.