Управление делами президента России планирует объявить конкурс поставщиков для реализации продукции под собственной торговой маркой «Кремлевское качество». Об этом сообщила «Агроинвестору» представитель торгового дома «Кремлевский» Юлия Лысенко. По ее словам, отбор поставщиков будет осуществляться в различных товарных категориях. «Бренд «Кремлевское качество» объединит совершенно разные категории продуктов питания, в том числе молочную продукцию и бакалею», — сообщила она.



Ключевым критерием станут контроль качества продукции на всех этапах производственного цикла и ее соответствие российским и международным стандартам качества, отметила Лысенко. «Кроме того, будет учитываться соответствие продукции заданной ценовой категории (сегмент «средний плюс»), а также критерии органолептики (вкус, цвет, форма и т. д. )», — добавила представитель торгового дома.



Выход на рынок продукции под маркой «Кремлевское качество» запланирован на начало апреля. Как ожидается, она будет реализовываться в торговых сетях, а также на соответствующем сайте.



Торговый дом «Кремлевский» был основан в 2000 году и является учреждением, подведомственным управделами президента. Предприятие занимается организацией поставок продуктов питания структурам, подведомственным управделами президента, и федеральным органам власти, оптовой торговлей продукции, производимой агропромышленным комплексом управделами президента, а также разработкой и выпуском продукции с наименованиями «Кремль» и «Кремлевский». Товарный знак «Кремлевское качество» зарегистрирован в 2004 году и, как говорится на сайте торгового дома, действует в отношении продовольственных товаров животного происхождения, овощей, фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также табака и курительных принадлежностей.



В ведении управделами сейчас находятся агропромышленные комплексы «Непецино» в Подмосковье и «Воскресенский» в Новой Москве. Основное направление первого — молочное животноводство, информирует объединенный сайт учреждений питания управделами. Предприятие обладает статусом племенного завода, поголовье КРС имеет 90% поголовья с кровностью 50% по голштинской породе. В 2012 году на предприятии была введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. дойных коров. АПК «Воскресенский» занимается выращиванием овощей, цветов, рассады, животноводством, производством молочных продуктов и готовых кормов для животноводства, а также переработкой и консервированием овощей. Предприятие имеет свой молочный завод, в 2013 году АПК «Воскресенский» приобрел линию по производству сыра «Моцарелла» и наладил производство четырех сортов сыра типа «Моцарелла».

