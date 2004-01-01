Россия является составной частью мирового рынка органической продукции и даже по некоторым параметрам входит в первую десятку стран — например, по приросту сертифицированных органических сельхозугодий в период с 2013 по 2015 год. Об этом сообщил заведующий сектором инфраструктуры продовольственных рынков Института экономики сельского хозяйства Василий Таран на пресс-конференции, посвященной исследованию органического земледелия в России. При этом на сегодняшний день только 0,2% от всех сельхозугодий страны — 384 тыс. га — сертифицированы как органические.



«У нас на потребление органической пищевой продукции приходится лишь 0,04% от всего объема розничных продаж. А среднее потребление органической продукции в России составляет 0,8 евро на человека в год, когда мировой показатель — где-то 10 евро, а в США — 111 евро», — сказал Таран. По его словам, одна из причин — отсутствие федерального закона, регулирующего органическое земледелие, а также федеральных программ. «Как ни странно, в основной нашей госпрограмме по развитию сельского хозяйства ни слова нет про органическое сельское хозяйство, и даже про экологическое сельское хозяйство», — отметил Таран.



Кроме того, в России не существует статистики по товаропотоку, структуре продаж, экспорту и импорту органической продукции — ОКВЭД на такие продукты в Федеральной таможенной службе нет, добавляет председатель правления Союза органического земледелия (СОЗ) Сергей Коршунов. Неизвестно и число сертифицированных по международным стандартам российских производителей органической продукции. «Обычно говорят о 70−100 российских производителях органической продукции, однако это лишь те, кто сам об этом заявил. При этом существует довольно много сельхозпроизводителей, которые выпускают органическое сырье и впоследствии отправляют на переработку — в Евросоюз, Китай, даже Индию, но в России о них никто не знает», — прокомментировал «Агроинвестору» Коршунов.



Чтобы выяснить качественные и количественные показатели органического и биологизированного земледелия в России СОЗ инициировал общероссийское исследование, в ходе которого предполагается опросить более 800 сельхозпроизводителей, а также представителей региональных органов АПК, аграрных вузов, торговых сетей и потенциальных покупателей. Пока такое исследование проведено только в Белгородской области, где с 2011 года действует целевая программа по внедрению биологической системы земледелия. В результате опроса 58 хозяйств (более 10% всех аграриев региона) обнаружилось, что 71% из них знают и практикуют элементы органического земледелия. Еще 15% ответили, что о таких методах знают, но не практикуют, и только 14% признались, что подобные технологии им неинтересны. Ключевым аргументом при принятии решения о переходе на биологизированные технологии аграрии назвали стабильность результатов на протяжении трех-четырех лет (так ответили 76% респондентов), увеличение урожайности (71%) и выхода продукции (65%).



По оценке СОЗ и экспертов, в будущем органическое земледелие может занять около 10% российского АПК, а экологическое (биологизированное) земледелие, в котором используются отдельные методы органического земледелия, — около 80%. «В Австрии, например, сейчас на органическое сельское хозяйство приходится 21% АПК страны, в Швейцарии — около 20%", — уточнил «Агроинвестору» Таран. По подсчетам компании Organic Monitor, в 2015 году мировой объем розничных продаж органической продукции составил $82 млрд, в 2017 году он вырастет до $93−94 млрд.

