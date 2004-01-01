Минсельхоз России предлагает правительству распространить систему обязательной маркировки на осетровые — как на рыбу, так и на икру. Как сообщил замглавы ведомства Евгений Непоклонов, Росрыболовство уже направило соответствующее предложение. «(Товары) повышенного риска — это осетровые», — сказал Непоклонов, отвечая на вопрос, на какие товары министерство предлагает ввести маркировку, передает ТАСС.



Ранее обязательная маркировка в качестве пилотного проекта была введена в странах ЕврАзЭС в отношении меховых изделий. В соответствии с новыми правилами, с 12 августа 2016 года все шубы должны быть снабжены RFID-метками, а ввоз и продажа немаркированных товаров запрещены. Как сообщал в декабре глава Минпромторга Денис Мантуров, в результате введения маркировки легальные продажи меховых изделий в России выросли на 859%, достигнув 22,5 млрд руб. и за четыре месяца втрое превысив показатель всего 2015 года. При этом предпринимателям дали время до 1 октября на то, чтобы прочиповать остатки товара (позднее срок был продлен до 5 декабря).



Система маркировки подразумевает не только идентификацию товара, но и его отслеживание на всех этапах от производства или импорта в Россию до конечной продажи потребителю. Мантуров ранее заявлял, что такой подход нужно распространить на широкий номенклатурный ряд промышленных товаров.



«Маркировку осетровых надо было вводить еще давно, так как на рынке действительно присутствует как незаконно выловленная осетрина, так и низкокачественная продукция из других стран, в том числе Китая, в результате чего подрывается конкурентоспособность отечественных аквакультурных предприятий», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Он выразил уверенность, что введение маркировки экономического вреда отрасли не нанесет. «Стоимость чипирования рыбы находится в пределах статистической погрешности и ввиду высокой стоимости сырья не является существенной. Когда мы говорим о деликатесной продукции, которая в оптовом звене стоит около 400 руб./кг, а в розничном — свыше 1 тыс. руб./кг, то, скажем, 1% от этой суммы существенного влияния иметь не будет. При этом эффект, который получат и государство, и потребитель, и добросовестный производитель, будет несоизмеримо большим», — уверен Гудков.



Так, он указал на существующий сейчас так называемый серый рынок, когда нелегальная продукция реализуется по легальным документам, например, полученным для другой партии. «Проверить это невозможно. Маркировка же позволит убрать этот серый рынок, в результате чего производители получат восстановление добросовестной конкуренции на рынке, а государство — учет и достоверный анализ того, что происходит в этой сфере, а также дополнительные налоговые поступления», — добавил Гудков.



По предварительным данным Росрыболовства, в 2016 году производство черной икры в России выросло на 3,5% и составило 44 т и, как сообщал RNS глава ведомства Илья Шестаков, к 2030 году планируется нарастить производство в 1,5−2 раза. Вылов осетровых на Каспии запрещен в России с лета 2005 года, их выращиванием в стране занимаются около 60 рыбоводных компаний. При этом оценить объем нелегального рынка не представляется возможным. По оценке WWF России, до 80% реализуемой в России черной икры является браконьерским продуктом. Как сообщает фонд со ссылкой на экспертные подсчеты ФСБ, только на рынках Москвы и Подмосковья ежегодно реализуется до 4 тыс. т незаконной продукции осетровых и до 40 т осетровой икры.

