Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Турция не может гарантировать безопасность экспортируемых овощей, прежде всего томатов. «С моей точки зрения, надо начинать контроль с производства. Не могут сегодня наши турецкие коллеги контролировать тепличные хозяйства своих фермеров, когда в Анталье, например, тысяча фермеров», — сказал он в ходе III Международного форума овощных культур «Овощкульт», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». По словам Данкверта, его вывод основан на результатах инспекций Россельхознадзора в Турции.



«Введение ограничений на импорт — косвенная мера господдержки, она работает и привела к тому, что с рынка ушла некачественная дешевая продукция с высоким содержанием пестицидов и химикатов, — отметил в ходе форума исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. — С 2011 года у Россельхознадзора забрали полномочия по контролю остаточного содержания пестицидов и ядохимикатов, но до этого времени примерно 15% томатов, которые приходили к нам из Турции, не соответствовали нашим нормам, это высокий процент». Когда у Россельхознадзора забрали эти полномочия, даже на внутреннем турецком рынке качество продукции упало, поскольку производители совсем перестали о нем заботиться, подчеркнул Глушков.



При этом по цене такие томаты конкурентнее наших. «Зачастую производители овощей за границей применяют агрохимикаты и средства защиты растений, запрещенные в России еще в 1960-х годах, себестоимость ввозимой продукции получается ниже, чем выращенной у нас по последним технологиям», — пояснил Глушков, добавив, что необходимо разработать новые стандарты качества и требования к импортной продукции.



Ассоциация «Теплицы России» подготовила для правительства и Минсельхоза предложения о защите отечественного рынка тепличных овощей, рассказал на форуме президент ассоциации Аркадий Муравьев. «Санкции рано или поздно прекратятся, это вполне очевидно, поэтому нужно что-то придумать, чтобы затруднить вхождение на наш рынок зарубежной продукции. Это мировая практика — нужна сертификация производств, которые поставляют продукцию на наш рынок», — считает он.



За последнее время Россия построила более 600 га современных теплиц, из них свыше 300 га со светокультурой. По словам Муравьева, это комплексы последнего поколения, хайтек, и в этом плане наша страна находится на самых передовых позициях в мире. «Если мы поставим такие же требования к поставщикам, то ни один тепличный комплекс Турции, Ирана и Китая не пройдет сертификацию, — уверен Муравьев. — Например, в Голландии нормируют даже количество кошек и собак на тепличных комбинатах, четко прописано, могут ли заходить посторонние люди. У нас обязательно два раза в год проводится медосмотр сотрудников теплиц, людей с хроническими заболеваниями не допускаю к работе, ничего подобного ни в Турции, ни в Китае, ни в Иране не делается». Например, в Китае овощи выращивают в биовегетариях уровня 1911 года — дальше технологии не шагнули, знает эксперт. В Турции есть разные теплицы, но ни одна не может сразу загрузить фуру, поэтому они отправляют на экспорт сборные партии, где может быть пять-семь различных гибридов. Конечно, чтобы утвердить правила и проводить такую сертификацию, нужна поддержка государства, участие Россельхознадзора и торговых представительств России за рубежом, добавил Муравьев. «Если мы пойдем этим путем, то у нас есть шанс защитить наш рынок от некачественной продукции», — резюмировал он.



Правительство России с 1 января 2016 года запретило поставки из Турции почти всей плодоовощной продукции, это решение было принято после того, как в ноябре 2015-го ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24. Позднее Россельхознадзор дополнительно запретил поставки перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв, поскольку продукция не соответствовала карантинным требованиям. После официальных извинений турецкой стороны за инцидент с 9 октября 2016 года наша страна разрешила поставки из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, нектарины и слив. С 9 марта 2017-го снят запрет на ввоз репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли и гвоздик. Основная статья турецкого экспорта в Россию — томаты (в стоимостном выражении поставки составляли около $400 млн в год) — остается под запретом. Именно с этим эксперты связывают введенные Турцией запретительные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции.



Ранее президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев говорил, что основная причина запрета на импорт турецких томатов -существенное снижение их качества и безопасности. С 2013 года российские компании вложили в строительство тепличных комплексов более 120 млрд руб., производство томатов увеличилось на 50%. Только за 2016 год их сбор в защищенном грунте вырос на 33%. При этом большинство проектов находятся на начальной инвестиционной фазе и ждут выхода на полную производственную мощность, напомнил Королев. «В случае отмены запрета на импорт турецких томатов, небезопасная, некачественная, и поэтому дешевая турецкая продукция вернется на наш рынок, что приведет к созданию недобросовестной, неравной конкуренции между отечественной и импортной продукцией, — уверен эксперт. — Это повлечет за собой серьезные финансовые потери наших производителей, особенно тех, кто начал реализовывать проекты в последние два-три года». По прогнозам Союза, при сохранении действующих ограничений и господдержки отрасли к 2020 году Россия достигнет практически 100% самообеспечения по тепличным овощам. По данным Минсельхоза, с момента введения продэмбарго Россия более чем в два раза сократился импорт овощей: в прошлом году он составил 1,1 млн т против 2,4 млн т в 2014-м.

