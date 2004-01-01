В ряде регионов возникли проблемы со снабжением населения продуктами питания и товарами первой необходимости из-за начавшейся 27 марта всероссийской стачки дальнобойщиков. Об этом говорится в обращении Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), направленном премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как отмечается в письме, с середины марта до настоящего дня зарегистрировано 116 заявлений из 34 регионов, в которых жители сообщают о «конкретных фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли», а также отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. По данным ОЗПП, количество таких обращений постоянно растет.



«Сложившееся положение во многом обусловлено продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей, в которую вовлечено значительное количество перевозчиков. Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы «Платон» растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходим ассортиментом», — говорится в обращении.



В ОЗПП считают вероятными перебои в поставках свинины, говядины, овощей, в том числе томатов, моркови, свеклы, капусты, лука, картофеля, муки, сахара, яиц, гречневой крупы, пшена и риса, а также фруктов, в том числе яблок, апельсинов и бананов. «В случае непринятия энергичных мер по устранению кризиса со снабжением в самое ближайшее время может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов питания и товаров первой необходимости», — предупреждает ОЗПП. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в 16 регионах, констатируется в письме, в том числе в Дагестане, Иркутской области, Карелии, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Бессрочная всероссийская стачка автоперевозчиков против системы «Платон» началась 27 марта. Акция организована Объединением перевозчиков России (ОПР), Межрегиональным профсоюзом водителей профессионалов и поддержана рядом региональных союзов и ассоциаций. По данным ОПР, в акции участвуют более 10 тыс. человек. Один из самых масштабных протестов дальнобойщиков проходит в Дагестане, где, согласно информации ОПР, к ней присоединились не только водители большегрузных машин массой более 12 т, но и грузовых автомобилей весом свыше 5 т. «Люди настроены решительно, пока не будет решения наших проблем. В первую очередь, это отмена системы «Платон», — сказал на пресс-конференции 5 апреля активист Рустам Малламагомедов.



Как заявил «Агроинвестору» секретарь ОПР в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров, в городе «встало примерно 50% всех грузоперевозчиков». «Например, в порт Санкт-Петербурга пришли два судна с бананами, но они не могли найти машины, чтобы вывезти груз. В основном, порт обслуживают частные перевозчики, и сейчас в протестной колонне стоят три рефрижератора, которые обслуживают порт», — рассказал Владимиров. В Дагестане, по данным «Коммерсанта», завод минеральных вод «Рычал-Су» предупредил контрагентов о невозможности вывезти с предприятия готовую продукцию. ТД «Интерторг» (сети «Народная семья», «Идея», Spar) признает, что часть поставщиков предупреждают о рисках перебоев с поставками из-за протестов дальнобойщиков. Крупные же ритейлеры, включая «Дикси», Auchan, Metro Cash & Carry и «Лента», заявляют об отсутствии проблем с поставками.



Федеральное агентство Росавтодор, в свою очередь, заверяет, что на рынок грузоперевозок акция дальнобойщиков не повлияла. По данным агентства, 27 марта протестные мероприятия прошли в 21 городе, но уже к 30 марта число регионов их проведения снизилось до 10. «Участие в этих акциях принимает менее сотой доли процента всех участников рынка грузоперевозок. Сейчас количество «простаивающих» автомобилей недовольных перевозчиков менее 200 машин по всей стране. При этом в «Платоне» ежедневно регистрируется до 400 новых большегрузов», — сказал «Агроинвестору» представитель пресс-службы Росавтодора. По данным агентства, в первую неделю апреля в системе «Платон» регистрировалось по 300−500 большегрузов ежедневно, что является самой большой активностью с начала года. Общее количество зарегистрированных в системе грузовых транспортных средств сейчас превышает 810 тыс. машин.



«Платон» (сокр. «плата за тонны») — система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 т. Система была введена в ноябре 2015 года, в соответствии с ней владельцы должны компенсировать нанесенный большегрузами вред дорогам. Оператором системы «Платон» является компания «РТ-Инвест транспортные системы», акции которой принадлежат Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-Инвест». После введения «Платона» по стране уже проходила акция протестов дальнобойщиков, после которой правительство решило временно снизить сборы. Сейчас тариф за проезд большегрузов по общим дорогам составляет 1,53 руб. за километр пути. С 15 апреля он должен был вырасти в два раза, однако 24 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа только на 25% до 1,91 руб. Однако организаторы протеста дальнобойщиков заявили, что не откажутся от акции.

