По прогнозу «ПроЗерно», по итогам 2017 года производство комбикормов в России прибавит не более 0,5 млн т. Об этом на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry, организованной «Агроинвестором», рассказал гендиректор аналитической компании Владимир Петриченко. По оценке Abercade, объемы выпуска комбикорма могут увеличиться более чем на 1 млн т, с 25,9 млн до 27 млн т. «Такая прибавка маловероятна в силу того, что спрос со стороны потребителей — животноводческой отрасли — стагнирует», — уверен эксперт. Увеличения производства, по словам Петриченко, не произошло и во второй половине 2016 года, «по крайней мере, если опираться на официальные данные Росстата», добавляет он.



К 2020 году Abecade ожидает расширения комбикормового производства до более чем 30 млн т. Петриченко полагает, что выйти на этот показатель также вряд ли удастся. «Ежегодный рост будет максимум по полмиллиона тонн», — считает он. Животноводство близко к пределам самообеспеченности рынка, учитывая, что экспорт продукции отрасли пока минимален, расти сектору практически некуда. В связи с чем увеличение производства мяса теперь будет идти более низкими темпами, чем в предыдущие годы — не более 3−5%/год.



С другой стороны этот год будет благоприятным для производителей комбикорма в связи с большими запасами зерна (основной составляющей). По прогнозу «ПроЗерно» к концу сезона-2016/17, остатки сформируются в пределах 22−23 млн т, что является рекордным уровнем. «Такого не было никогда! — утверждает Владимир Петриченко. — Впереди очередной высокий урожай, реально собрать до 113 млн т, в том числе 67−68 млн т пшеницы и 15 млн т кукурузы». Исходя из этого очевидно, что стартовые цены на зерно при курсе 56−57 руб./$1, будут не более чем 6,3−6,5 тыс. руб. за тонну пшеницы пятого класса на элеваторе. Это хорошая ситуация для переработчиков зерна и комбикормщиков в частности: цены будут очень комфортными, но даже этот факт не станет толчком для более активного роста производства комбикормов.

