В ночь на 19 апреля в Черном море потерпело крушение судно «Герои Арсенала», перевозившее зерно в Турцию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму, груз следовал из города Азов в Ростовской области в турецкий город Самсун. Сигнал SOS поступил, когда судно находилось в районе Керченского пролива — в 14 км от линии строящегося Крымского моста.



Официальный представитель «Росморречфлота» уточнил «Агроинвестору», что судно перевозило в Турцию груз пшеницы. «Водоизмещение сухогруза — 3,5 тыс. т, он был загружен полностью», — рассказал он. Вероятной причиной крушения мог стать шторм, в результате чего судно раскололось надвое и утонуло. На борту судна, по предварительным данным, находились 12 членов экипажа — двое россиян, в том числе капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. К полудню среды известно об одном спасенном члене экипажа — гражданине Украины.



Как сообщил «Агроинвестору» один из участников рынка, продавцом партии зерна, которое перевозило «Герои Арсенала», был торговый дом «Риф». Представитель торгового дома отказался комментировать «Агроинвестору» данную информацию, и, сославшись на коммерческую тайну, не уточнил, какой объем зерна на данный момент отгружается «Рифом» в Турцию. По информации «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна», «Риф» является лидером среди российских поставщиков пшеницы и ячменя: к 10 апреля он экспортировал за рубеж 3 млн т пшеницы (13% всех внешних поставок) и 503 тыс. т ячменя (21,5% всего экспорта). Среди экспортеров кукурузы «Риф» находится на седьмом месте с долей экспорта в 3,9% (163 тыс. т).



Судно «Герои Арсенала» построено в 1980 году, габаритная длина — 114 м, ширина — 14 м. Порт приписки — Херсон. До 2013 года сухогруз эксплуатировался коммерческой компанией «Укрречфлот», затем был продан турецкой компании US Deepblue Shipping. Оператором судна является турецкая компания Gunes Shipping — как указано на ее сайте, флот компании включает 14 судов, в том числе «Герои Арсенала». Gunes Shipping заявляет, что «Герои Арсенала» находилось в отличном состоянии.



«Видимо, это была какая-то разовая поставка пшеницы, так как сейчас отгрузки в сторону Турции практически не идут», — сказал «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. По его данным, по объему импорта российского зерна в апреле Турция опустилась со второго на шестое место — с 1 по 12 апреля в эту страну было вывезено только 40 тыс. т. На первом месте по-прежнему находится Египет (252 тыс. т за 12 дней), на второе место поднялся Вьетнам (102 тыс. т), на третьем месте — ОАЭ (65 тыс. т).



Осенью 2015 года Россия ввела эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции, под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию. Позднее ограничения на ряд турецких овощей, в том числе цветную капусту, брокколи и репчатый лук, были сняты, однако запрет на томаты и огурцы продолжает действовать. В качестве ответной меры с середины марта 2017 года Турция отменила беспошлинный режим ввоза для ряда российской сельхозпродукции, в том числе пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла.

