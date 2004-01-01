На международной выставке морепродуктов SeaFoodExpo — 2017, проходящей в Брюсселе, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам, что Россия в течение двух-трех лет сможет полностью заместить импорт мидий и устриц за счет увеличения производства в Азовском и Черном морях и, в частности, Крыму. «За последний год мы нарастили производство мидий и устриц в Азово-Черноморском бассейне благодаря Краснодарскому региону и Крыму. Показатели существенные, мы считаем, что в течение двух-трех лет мы сможем заместить весь тот импортный товар, который нам приходил из других стран», — пояснил Шестаков.



Ранее Росрыболовство сообщало, что в 2016 году общий вылов водных биоресурсов в России превысил 4,7 млн т. При том, что в 2015-м году российские рыбаки показали рекордный за 15 лет результат, в 2016-м они смогли увеличить производство еще на 5,5% Объем производства мидий и устриц по результатам прошлого года увеличился вдвое.



Исполнительный директор Союза производителей и экспертов аквакультуры (Союз аквакультуры) Игорь Кузьмин пояснил «Агроинвестору», что товарное разведение мидий и устриц сейчас «семимильными шагами» развивается в Крыму. На Дальнем Востоке и Сахалине специализируются только на вылавливании такой продукции. Также небольшие объемы получают на Белом море — порядка 150−200 т. Однако он затруднился ответить, возможно ли полностью вытеснить импорт за два-три года. Во-первых, кроме непосредственно выращивания мидий и устриц, должна быть развита инфраструктура — коллекторы, сопутствующее оборудование для переработки, передержки. Во-вторых, нужно понимать, какие объемы и куда предполагается поставлять. «Этот вид морекультуры у нас только начинает делать первые шаги. Хотя направление перспективное, — говорит эксперт. — Если во Франции около 80% этой продукции используют в пищу рядовые потребители, то в России другая культура потребления этой продукции. Пока практически весь объем мидий и устриц поступает в рестораны».



Представитель Русской черноморской компании «Крымские морепродукты» Оксана Вялова рассказала «Агроинвестору», что «только что» отправили машину с товаром в аэропорт для доставки в Москву». Компания начала работу только в прошлом году, но перспективность направления очевидна, спрос со стороны, прежде всего, ресторанов Москвы, Сочи и регионов Крыма большой.



Ферма располагается в акватории озера Донузлав. За первые шесть месяцев существования она высадила 5 млн штук спата (молоди) французской, а также 150 тыс. штук дальневосточной устрицы. Общий запланированный объем производства компании — 6,5 млн крымской и таврической устрицы и 1 тыс. т крымской мидии в год. По словам Вяловой, основная сложность проекта заключается в том, что практически все оборудование приходится закупать в Европе — в Италии и Франции. Она говорит, что в Крыму сейчас работают всего несколько компаний, которые занимаются производством мидий и устриц, но все они открылись недавно. Многие только получили водный участок или занимаются оформлением документов.

