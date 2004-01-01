Мировой рынок цифрового земледелия к 2020 году может вырасти до 4,5 млрд евро. В 2016-м его объем оценивался в 3 млрд евро. Об этом на сессии «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса» в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в России и СНГ Ив Пике. «Россия не должна оставаться в стороне от развития передовых агротехнологий: мы видим здесь большой потенциал, — отметил он. — Именно поэтому Россия вошла в топ-10 стран, где Bayer тестирует решения области цифрового земледелия».



По словам Пике, сложившуюся в АПК конъюнктуру необходимо использовать для развития высокотехнологичных и инновационных компетенций с целью повышения экспортного потенциала российских сельхозпроизводителей. При этом ориентирами должны стать технологическое переоснащение отрасли, интенсификация сельскохозяйственного производства и масштабное внедрение передовых технологий, в том числе в растениеводстве: в сферах предпосевной обработки семян агрокультур, своевременной защиты растений от болезней и вредителей, а также цифрового земледелия, добавил он.



По оценкам Агрофизического НИИ Санкт-Петербурга, в странах Евросоюза технологии точного (цифрового) земледелия применяют около 80% фермеров, в США — 60%. В России самые прогрессивные компании использовать элементы этой системы еще около 10 лет назад, начав с освоения самых простых из них. Однако до сих пор они применяются не массово. К данным технологиям относятся электронные контуры полей и мониторинг техники, параллельное и автоматическое вождение техники по полю, мониторинг посевов с помощью космических аппаратов (КА) и беспилотников (БПЛА), дешифровка дистанционного зондирования земли (ДДЗ), дифференцированное внесение агрохимикатов и семян, управление знаниями в области принятия решений, уточняет завлабораторией информационного обеспечения точного земледелия Агрофизического НИИ Вячеслав Якушев.



«Каждое хозяйство само принимает решение о том, какую технику и технологии использовать и в каком объеме. Это зависит от географии, возможного севооборота, количества посевных площадей и, конечно же, финансового состояния предприятия. Бюджеты на внедрение новых технологий разные, и могут начинаться от нескольких миллионов рублей и достигать сотен миллионов рублей у крупных хозяйств», — говорит руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций в странах СНГ Bayer Денис Серегин. В России идет активное освоение практически всего спектра элементов точного земледелия, но на данный момент наиболее востребованы именно технологии спутникового позиционирования, ГИС системы, а также системы мониторинга и контроля техники и качества выполненных работ.



Сейчас в России системами глобального спутникового позиционирования оборудовано более 80% всей техники. В первую очередь, навигаторами-курсоуказателями. Количество машин, оборудованных интегрированными автопилотами, которые фактически сами поддерживают траекторию, оставляя водителю функцию контроля, тоже постоянно увеличивается, отмечает Серегин. Также стремительно развивается рынок ERP-систем (Enterprise Resource Planning System — система планирования ресурсов предприятия) для сельского хозяйства, систем контроля и учета в различных отраслях сельхозпроизводства, рынок специализированных данных и программ для их хранения и обработки, с целью принятия правильных и своевременных решений, добавляет он.

