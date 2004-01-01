Владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота просит президента Владимира Путина пересмотреть устаревшие санитарные нормы в молочной отрасли, которые, по его словам, мелким фермерам выполнять нереально. В своем видеообращении к главе государства предприниматель говорит, что действующие правила были написаны давно, для крупных советских производств.



Еще в ноябре прошлого года обращение подписали 54 сыровара из различных регионов страны, уточнил «Агроинвестору» Сирота. Участники рынка сыров объединились, так как считают, что санитарные нормы устарели и мешают их бизнесу. Если соблюдать все правила, то трудно работать на импортозамещение и выпускать некоторые виды молочных продуктов, замечает фермер Алексей Бурков, у которого есть сыроварня в Новой Москве и небольшая ферма на 60 коров. Так, если варить сыр камамбер из пастеризованного молока, как предписывают российские нормы, вкус у него получится не таким насыщенным, как у французского, который традиционно делают из сырого молока, говорит он.



Большинство фермеров-сыроваров производят продукцию, соблюдая не все установленные санитарные нормы. Правда, и реализовывать такой товар приходится самостоятельно, поскольку ни один магазин не возьмет его на продажу. «По санитарным нормам нельзя, например, готовить продукты из прокисшего творога, хотя из него у меня получается отличная запеканка и сырники», — рассказывает Бурков. Его продукции, как и многих других фермеров, в магазинах нет, предприниматель сам развозит ее по заказчикам. «По нормам любая плесень — враг молочного производства, но как тогда делать сыр с плесенью?» — поддерживает Буркова Олег Сирота.



Чтобы сотрудничать с сетями, фермер должен задекларировать продукцию на соответствие нормам безопасности Таможенного союза, что, в свою очередь, предполагает соблюдение всех нынешних санитарных норм, обращает внимание Бурков. Однако это недешевое удовольствие. «За один вид продукции нужно заплатить около 1 млн руб., а у меня, например, 100 наименований», — делится он.



Российские санитарные нормы не только не позволяют использовать западные технологии производства молочных продуктов, но и грозят разорить любого начинающего предпринимателя, жалуются фермеры. Например, согласно СанПиН, территорию молочного предприятия следует разделять на несколько зон — предзаводскую, производственную и хозяйственно-складскую. В предзаводской зоне нужно размещать административные и санитарно-бытовые помещения, контрольно-пропускной пункт, площадки для стоянки личного транспорта, а также для отдыха персонала. Но если для крупного комплекса построить все это не составит труда, то владельцу мини-сыроварни потребуются огромные инвестиции, говорит Сирота. На строительство обычной сыроварни, которая перерабатывает, к примеру, 2 т молока в сутки, нужно около 20 млн руб., а на возведение комплекса, который будет отвечать всем требованиям санитарного законодательства, — не менее 200 млн руб., подсчитал он.



Если какие-либо нормативные документы не пересматриваются, значит, различные министерства и ведомства не могут между собой договориться, считает юрист компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко. Внутри санитарных правил и норм есть масса отсылок на различные, уже частично устаревшие ГОСТы, и прежде чем браться за полную переделку документа, нужно разобраться со всеми отсылочными нормами, поясняет она. Еще в 2014 году зампредседателя правительства по социальным вопросам Ольга Голодец заверила, что работа над корректировкой санитарных правил, вызывающих недовольство у представителей малого бизнеса, уже началась. Но процесс идет сложно, поскольку приходится учитывать интересы разных сторон, пояснила она.



По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2016 году объем российского рынка сыров увеличился на 2% до 853,4 тыс. т. Этому способствовали как рост импортных поставок при умеренном экспорте, так и расширение внутреннего производства, комментирует исполнительный директор союза Артем Белов. В 2014—2016 годах повышалась доля собственного производства и снижалась — чистого импорта, отмечает он.



В России после введения эмбарго на ввоз продуктов питания из западных стран стал активно развиваться сегмент ремесленного сыроделия, однако пока эта продукция не заняла большого объема рынка, замечает эксперт. Этот товар остается востребованным в основном в крупных городах, у населения со средними и выше среднего доходами. Число небольших сыроварен растет, однако при снятии ограничений на импорт деликатесных и элитных сыров конкурировать с зарубежными качественными и более дешевыми аналогами им будет трудно, предупреждает Белов.

