Глобальное потепление климата грозит потерей российской экономикой до 2% ВВП ежегодно, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на 40-й сессии Конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме. «Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 года говорят об угрозе потерь в среднем до 1−2% ВВП в год. Для агарного сектора опасность представляет рост числа экстремальных погодных явлений, деградация почв, распространение болезней и животных», — заявил Ткачев.



По данным Всемирной метеорологической организации, в 2016 году средняя температура Земли была самой высокой за всю историю наблюдений. При этом на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, указал министр. «Такие процессы особенно влияют на сельское хозяйство, которое зависит от погодных условий гораздо больше, чем какая-либо другая отрасль экономики», — заметил Ткачев. Значительный вклад в изменение климата вносит и сам АПК. «По оценкам ФАО, почти треть выбросов парниковых газов так или иначе связана с агропромышленным сектором. Крайне важно тщательно проанализировать возможные негативные последствия для глобальной экономики и комплекс мер по их нейтрализации», — подчеркнул министр.



Однако в среднесрочной перспективе климатические изменения могут иметь и позитивный эффект. «Он связан с расширением зон, пригодных для ведения сельского хозяйства, увеличением вегетационного периода, смягчением зимних температур. Важно максимально эффективно использовать этот потенциал, не упустить возможность хотя бы частично компенсировать потери сельского хозяйства от нестабильности климата», — констатировал глава Минсельхоза (цитата по ТАСС). В октябре прошлого года, выступая в ФАО, Ткачев заявлял, что климатические изменения в среднесрочной перспективе будут способствовать российскому аграрному производству.



«Глобальное потепление несет больше рисков и убытков, чем перспектив для сельского хозяйства любой страны, в том числе и для России», — возражает директор Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Никулин. Так, по его словам, изменения климата представляют угрозу в первую очередь для российских зон засушливого земледелия. «Благодаря потеплению они станут расширяться, засушливая степь и полупустыня будут наступать на Поволжье и Южную Сибирь. Также есть оленеводы на Крайнем Севере, где тоже ситуация неоднозначная. Считается, что выиграть от изменений климата может Нечерноземье, которое сейчас отличается сырым и прохладным климатом, однако там ключевая проблема — не погода, а отсутствие рабочих рук и большое количество брошенных земель», — сказал Никулин «Агроинвестору». Наконец, главная угроза глобального потепления — это непредсказуемые аномальные колебания климата на планете. «Потепление сопровождается импульсивными, непредсказуемыми перепадами погодных условий. В результате в 2010 году мы наблюдали засуху в европейской части страны, а сейчас, наоборот, нас затопило. И это, безусловно, создает дополнительные риски для сельского хозяйства», — констатировал Никулин.



Адаптация российского АПК к погодным условиям в России ведется в рамках Климатической доктрины (2009) и госпрограммы развития сельского хозяйства, предусматривающей восстановление плодородия почв и их мелиорацию, модернизацию малых хозяйств, внедрение новых сортов агрокультур и технологий, рациональное использование удобрений. По данным Минсельхоза, за последние четыре года Россия снизила расход топлива для обеспечения работы сельхозтехники на 16%, для отопления теплиц — на 75%.

