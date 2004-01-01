Cognitive Technologies, ведущий российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, и Уральский федеральный университет (УрФУ) объявили о начале международной программы роботизации сельского хозяйства «Урал Когнитив Агро». Стороны подписали соглашение в ходе форума «Иннопром-2017».



По их расчетам, экономический эффект от ее реализации проекта составит не менее 20−30 млрд руб. за счет внедрения роботизированных производственных комплексов. Сумма инвестиций оценивается примерно в 3 млрд руб., в том числе 800 млн руб. — собственные средства компании, также планируется привлечь сторонних инвесторов. «По вопросам привлечения инвестиций в программу мы активно работаем с компаниями со всего мира, для этого сформирована специальная группа, — уточнил «Агроинвестору» представитель Cognitive Technologies. — Первыми интерес к проекту проявили китайские финансисты. Мы надеемся, что увидим в числе инвесторов и российский бизнес».



«Для реализации программы усилиями сторон будет сформирована международная команда специалистов. Предполагается, что в эту структуру помимо участников соглашения войдут представители ведущих российских и зарубежных университетов, а также крупнейших промышленных компаний, специализирующихся в области «умного» сельского хозяйства», — говорит президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Программа должна стартовать в течение ближайших месяцев на территории России, Бразилии и Аргентины.



Цель проекта — существенное повышение эффективности ключевых показателей сельхозпредприятий за счет использования роботизированных систем и технологий искусственного интеллекта. Она рассчитана до 2022 года. На данном этапе проект реализуется только в сфере растениеводства. «Речь идет о внедрении систем автоматизации уборки урожая, автоматизированного и точного внесения удобрений, удаления сорняков, мелиорации, контроля качества зерна, создании автоматизированной системы мониторинга техники и технических процессов и т. д. , — рассказывает представитель Cognitive Technologies. — В число наших партнеров входит известный бразильский разработчик сельхозтехники и системный интегратор Sagros, IBM, мировой производитель комплектующих для сельхозтехники уровня Danfoss». По словам гендиректора Sagros Андре Жиудиче дель Сантоса, разработки Cognitive Technologies и УрФУ в области компьютерного зрения имеют очень высокий технологический уровень и конкурентны на мировом рынке.



По данным международных аналитиков (Business Insider, MIT), использование роботизированных комплексов в сельском хозяйстве, позволяет в среднем до 50−70% повысить эффективность бизнес-процессов: качества внесения удобрений, снижения расходов ГСМ, сокращения потерь воды, электроэнергии и др., продолжает представитель компании. Также они дают возможность улучшить качество уборки урожая за счет снижения потерь сельхозпродукции (до 60−80%) и оптимизации основных рабочих процессов, в 1,5−2 раза повысить урожайность, до 80% сократить стоимость посева агрокультур и т. д.



При этом сейчас, по оценке J’son & Partners Consulting, российское сельское хозяйство по уровню производительности труда в три раза отстает от Германии, а урожайность в нашей стране в 2,5−3 раза ниже, чем в Германии и США. Эксперты программы «Урал Когнитив Агро» считают, что до 2022 года отставание России от ведущих стран по ключевым показателям производительности труда и урожайности может быть практически ликвидировано. Кроме того, наша страна может подняться с нынешнего шестого на четвертое место в мире по объемам производства зерна.



Решения «умного сельского хозяйства» будут востребованы в России, уверены разработчики программы. «У нас достаточно крупных хозяйств, обладающих парками современной техники. Если возраст машин не превышает 10 лет, то проблема решается установкой на них программно-аппаратного комплекса — системы компьютерного зрения, которая интеллектуализирует ее, — комментирует представитель Cognitive Technologies. — С большими хозяйствами мы работаем напрямую. Для малых предприятий предполагается создать станции техобслуживаниия, которые по формату аналогичны системе техцентров, удачно зарекомендовавшей себя еще во времена СССР». Эти планы пока обсуждаются и могут быть реализованы при участии государства.



Кроме того, важной частью программы станет проектно-образовательная составляющая. Она подразумевает организацию и проведение воркшопов по направлениям компьютерного зрения, нейронных сетей в приложении к аграрной тематике, в которых вместе со специалистами известных участников рынка и компаний-разработчиков будут участвовать стажеры из УрФУ. Планируется подготовить более 200 квалифицированных специалистов по ключевым направлениям искусственного интеллекта и робототехники в приложении к задачам smart agriculture.

