Российские аграрии рискуют потерять до трети выращенных овощей из-за нехватки мощностей для их хранения, сообщил президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев агентству Bloomberg. По оценке союза, на сегодняшний день дефицит овощехранилищ оценивается в 3 млн т.



При этом значительное количество уже существующих мощностей устаревшие, они построены еще в советские времена. «Они до сих пор существуют, но уже являются сильно изношенными, большинство из них закрыты и не функционируют. Однако это достаточно дорогостоящие проекты, и сегодня не каждый готов инвестировать деньги без господдержки», — сказал Королев. По его подсчетам, необходимо как минимум 45−50 млрд руб. инвестиций в создание новых хранилищ, при том что стоимость строительства может достигать 50 тыс. руб. на каждую тонну.



По данным Минсельхоза, в настоящее время суммарные мощности единовременного хранения плодов и овощей оцениваются в 7 млн т. «Нужно еще порядка пяти [млн т]", — заявлял глава министерства Александр Ткачев на совещании с президентом Владимиром Путиным в июле. До 2020 года будет введено около 2 млн т, что позволит снизить дефицит хранения на 50%, пообещал Ткачев. Расширение мощностей позволит минимизировать сезонные всплески цен на овощи, так как позволит потреблять отечественную продукцию до появления собственного летнего урожая, указал министр.



Плодоовощная продукция, подорожавшая в июне на 8,3%, стала одним из главных факторов удержания инфляции в России выше ее целевого уровня в 4%, ранее признал Центробанк. Как говорится в июльском бюллетене ЦБ, возможное смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды как минимум до сентября продолжит негативно влиять на инфляцию. «Всплеск цен связан с нехваткой инфраструктуры, что заставляет фермеров продавать картофель и капусту по низким ценам, так как они не могут отдать их на хранение», — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге (цитата по Bloomberg).



Для создания новых мощностей с 2015 года государство компенсирует часть прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодо- и овощехранилищ. В рамках госпрограммы в прошлом году на возмещение капитальных затрат при строительстве плодохранилищ было выделено 1,2 млрд руб., овоще- и картофелехранилищ — 1,9 млрд руб. Однако, как признал Минсельхоз в Нацдокладе по итогам 2016 года, кассовое исполнение по этим направлениям составило лишь 22% и 18%, что стало самым низким показателем среди мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК. В 2015—2016 годах отобрано и профинансировано 23 инвестиционных проекта по строительству и модернизации картофеле- и овощехранилищ мощностью 157,1 тыс. т единовременного хранения и 13 проектов плодохранилищ мощностью 121,8 тыс. т единовременного хранения. Прирост мощностей овощехранилищ в 2016 году составил 157,1 тыс. т, плодохранилищ — 34,8 тыс. т.



«Инвестиции в возведение хранилищ идут, однако, в основном, в строительство мощностей самими производителями для своей продукции. Хранение овощей как отдельный бизнес в нашей стране, к сожалению, пока слабо развито», — сказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, хранение овощей как отдельный бизнес имеет смысл при возведении больших мощностей, а это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций. «Для того, чтобы иметь возможность хранить продукцию до следующего урожая, требуется специальное и достаточно дорогое оборудование для удаления образующихся при хранении газов, поддержания температуры воздуха, влажности и т. д. », — заметила она. Пока же, констатирует эксперт, основная часть такого рода хранилищ — это старые мощности, с отсутствием технических и технологических возможностей для длительного хранения.



По данным Росстата, производство овощей и бахчевых агрокультур в 2016 году составило 17,9 млн т, что на 0,8% больше уровня предыдущего года. Среднедушевое потребление овощей и бахчевых в 2016 году было на уровне 111,8 кг при рекомендованной норме 140 кг.

