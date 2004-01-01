Минимальный экономический эффект от внедрения технологий Интернета вещей (Internet of Things — IoT) в агросекторе может достичь 469 млрд руб. к 2025 году, а в целом в экономике страны составит около 2,8 трлн руб. Такой прогноз сделала компания PricewaterhouseCoopers (PwC), проведя исследование в области применения IoT в России.



Согласно прогнозам ООН, чтобы обеспечить продуктами питания все население планеты к 2050 году, нужно будет производить на 70% больше продукции, чем сейчас. С учетом роста спроса на сельхозпродукцию, внедрение технологий IoT в сельском хозяйстве позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность отрасли, отмечают аналитики. Технологии «умного» сельского хозяйства дают возможность максимально автоматизировать работу в различных сегментах АПК, повысить урожайность и качество продукции, при этом снизив издержки.



Авторы исследования выделяют несколько областей применения IoT в сельском хозяйстве. Например, использование элементов точного земледелия (GPS-датчиков и дронов) призвано оптимизировать операционные расходы и в среднем на 15−20% повысить урожайность за счет точного посева, внесения удобрений и агрохимии. Кроме того, они позволяют эффективнее задействовать земельные ресурсы и высевать те или иные агрокультуры на наиболее подходящих для этого участках. Благодаря системам картографирования урожайности можно выявить неоднородности внутри поля и принимать решения на основе точных данных.



Оснащение теплиц специальными датчиками, устройствами и программным обеспечением для удаленного управления комплексами дает возможность не только экономить на средствах производства за счет их дозированного внесения в зависимости от потребности растений, но и оптимизировать расходы на персонал, а также снизить потери, которые возникают из-за человеческого фактора.



По оценке Агрофизического НИИ Санкт-Петербурга, российские аграрии только начинают внедрять технологии точного земледелия, сейчас те или иные элементы используют лишь около 5−10% производителей. Для сравнения, в странах Евросоюза их применяют примерно 80% фермеров, в США — 60%. Согласно данным исследований НТЦ «РобоПРОБ» (научно-исследовательский центр, участник проекта «Сколково»), в России площадь пашни, обрабатываемой с использованием оборудования, оснащенного системами точного земледелия, ежегодно увеличивается на более чем 3,5%. В мире этот показатель превышает 5%.



Ранее Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко, выступая на конференции «Инновационные технологии в растениеводстве России», отметил важность применения новейших технологий в секторе. «Сегодня это один из немногих путей снижения себестоимости производства продукции, это наш шанс повысить конкурентоспособность сельского хозяйства», — акцентировал он. Например, по словам чиновника, использование в работе систем точного земледелия позволяет получать до 30% дополнительного дохода с гектара.



Применение датчиков и устройств для мониторинга в животноводстве позволяет повысить продуктивность скота и птицы и качество продукции. Так, по оценке PwC, благодаря применению автоматизированных систем откорма, дойки и контроля состояния здоровья стада КРС надои могут увеличиться на 30−40%. А, например, установка датчиков в помещениях для хранения сельхозпродукции может до 25% снизить потери из-за неоптимальных условий: они отслеживают температурный режим хранилищ, уровень влажности, содержание углекислого газа.



Еще одна сфера применения IoT в агросекторе — мониторинг транспорта с помочью GPS. В результате до 20% сокращается расход ГСМ, оптимизируются маршруты и загрузка персонала. Поскольку датчики позволяют отслеживать местонахождение машин, а также вес сырья, практически ликвидируются возможности для мошенничества. Дистанционный мониторинг техники позволяет снизить ее непроизводственные простои, контролировать объем собранного зерна с каждого поля, поэтому исключается его продажа на сторону.



В целом экономический эффект внедрения IoT за счет сокращения потерь сырья PwC оценивает в 195 млрд руб. до 2025 года, 188 млрд руб. удастся сэкономить за счет оптимизации работы персонала, 86 млрд руб. — на снижении потерь ГСМ.



Сложности внедрения

Ключевые вызовы для российских аграриев, которые станут драйвером технического развития отрасли и использования IoT, — это рост внутреннего и внешнего спроса на сельхозпродукцию, а также необходимость повышать производительность труда и конкурентоспособность, отмечают авторы исследования. При этом они признают, что сейчас технологии Интернета вещей в сельском хозяйстве внедряются точечно и в основном крупными игроками. Более мелкие компании видят в них преимущественно инструмент для сокращения производственных издержек, тогда как агрохолдинги отмечают, что IoT позволит совершить прорыв в отрасли и выйти на новый уровень конкурентной борьбы.



Согласно проекту «дорожной карты» по развитию IoT в АПК, разработанной Фондом развития интернет-инициатив, Минсельхозом, Минсвязи, Ассоциацией интернета вещей и экспертным советом при правительстве России, к 2019 году доля российских предприятий, использующих Интернет вещей в отрасли, должна достигнуть 30%. Сейчас, по оценке авторов документа, эти технологии применяют лишь около 0,05% аграриев.



При этом есть ряд барьеров, которые ограничивают скорость внедрения IoT и снижают эффективность этой работы, отмечает PwC. Например, сейчас сельхозугодья в регионах слабо покрыты сетями связи, что затрудняет оперативную передачу данных с электронных устройств. В частности, об этой проблеме ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор хозяйства «Донское» (входит в холдинг «РЗ-Агро», принадлежащий АФК «Система» и семье Луи Дрейфус) Андрей Апанович. На сельхозтехнике компании установлены системы автопилотов, их использование особенно важно для точности высева, а также обработок средствами защиты растений. Однако для их использования компании приходится дополнительно оплачивать спутниковую связь, поскольку работать через GSM не получается, так как нет устойчивого сигнала. Для решения этой проблемы нужны значительные инвестиции со стороны телеком-операторов в строительство необходимой инфраструктуры — антенно- мачтовых сооружений и линий связи.



Кроме того, сейчас на российском рынке нет комплексных отработанных локализованных ИТ-решений для внедрения. Есть множество отдельных предложений, однако предприятия сталкиваются с трудностями при их адаптации под свои потребности и интеграции решений между собой, говорится в исследовании PwC.

