В России за последние шесть лет не было построено ни одного нового цветоводческого тепличного предприятия, рассказала «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «Тепличное цветоводство совсем не развивается, так как государственная поддержка на него не предусмотрена», — констатировала она. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства компенсируется часть прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов, однако это касается только проектов по выращиванию овощей и грибов, пояснила она.



По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране составляла примерно 2,3 тыс. га, из них только 160−170 га — это цветоводческие предприятия. «Из этих площадей 26 га приходится на «Розовый сад» (Калужская область), который сейчас находится в состоянии банкротства, еще почти 30 га — на Мокшанский тепличный комплекс (Пензенская область), который также остановил производство», — рассказала Рогова. Ранее ассоциация разработала концепцию развития цветоводства в стране, в соответствии с которой площади теплиц, выращивающих цветочные культуры на срезку, должны увеличиться до 400 га. «Концепцию представляли в министерство сельского хозяйства и лично министру, однако господдержка цветоводства в стране сейчас не рассматривается, так как пока решается вопрос продовольственной безопасности», — отметила Рогова.







При этом производство цветов на срезку может стать одним из направлений диверсификации рынка сбыта для российского земледелия закрытого грунта, говорится в исследовании Международного независимого института аграрной политики (МНИАП). В 2016 году Россия импортировала цветов на общую сумму $357 млн. «Это потенциал роста производства импортозамещающей продукции», — отмечается в исследовании. Наша страна является одним из крупнейших мировых импортеров цветов, в 2016 году занимая по этому показателю шестое место. Несмотря на то, что рынок цветов сильно зависит от общей экономической конъюнктуры и значительно снижается в период экономических кризисов, в России последствия последнего кризиса были быстро преодолены. «За три года рынок вышел на максимум объемов, который наблюдался в 2012 году», — подсчитали авторы исследования.



Среди агрокультур, производимых в закрытом грунте, выращивание цветов дает наибольшую прибыль, ранее говорил «Агроинвестору» аналитик «Финам» Алексей Коренев. В то же время, отмечал он, в этом направлении существуют и самые жесткие требования к климату и уходу. На втором месте по денежной отдаче стоит зелень — салаты, петрушка, укроп и прочие. Огурцы и томаты — на третьей позиции. Цветоводческие тепличные проекты могут окупиться примерно на год быстрее, чем овощеводческие, подтверждает Рогова. В то же время такие проекты остаются довольно дорогостоящими.







Объем российского рынка срезанных цветов в 2016 году, по данным Global Reach Consulting, в натуральном выражении составил 1,5 млрд шт. без учета серого импорта. По отношению к показателю 2015 года объем снизился на 13% из-за сокращения ввоза из-за рубежа. При этом на долю выращенных в стране цветов приходится лишь 10−12% российского рынка. В совокупном объеме продаж в стране доминируют розы — их доля составляет 51%, далее следуют хризантемы (около 16%) и гвоздики (9%).



Объем глобальной торговли срезанными цветами в 2016 году, по подсчетам МНИАП, составил почти $8 млрд. Крупнейшим центром мировой торговли цветами являются Нидерланды. Кроме развитого собственного производства, эта страна аккумулирует значительные объемы цветов, производимых в южных странах, — Кении, Эфиопии, Эквадоре, а затем перепродает их. В 2016 году из Нидерландов срезанных цветов было экспортировано на $3,5 млрд. На втором месте — Колумбия со $1,3 млрд, на третьем — Эквадор с $802 млн. В структуре мирового рынка цветов доминирующие позиции занимают розы — на их долю приходится около 30% рынка. В топ-3 по объемам мировой торговли также входят хризантемы (12%) и тюльпаны (11%). Примерно по 6% мирового рынка цветов приходится на лилии и герберы. Среди крупных импортеров цветов ведущие позиции занимают США ($1,4 млрд) и ФРГ ($1,2 млрд). Лидерами по потреблению импортных цветов являются европейские страны — Швейцария, где на душу населения приходится $21 импортированных цветов, Великобритания ($16) и ФРГ ($14). Россия по среднедушевому импорту срезанных цветов сопоставима с Японией и Италией (около $2).

