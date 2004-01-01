На липецком заводе Kverneland Group открыт новый цех по производству прицепной пневматической сеялки высокой производительности DG II. Как сообщил гендиректор «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак, основным рынком сбыта будет Россия, часть машин будет отправляться на экспорт — в Казахстан, Украину, Белоруссию и Германию.



«История этой сеялки такова. Она была разработана в Германии четыре года назад, но так как сеялка требовала больших инвестиций и непонятно было, где и как ее сбывать, то было решено отказаться от ее производства. Но в прошлом году мы эту тему подняли, сказав, что для нас эта сеялка очень интересна, в первую очередь для России», — рассказал Цизак на открытии цеха, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». Проект был представлен головной компании летом 2016 года, и в конце января — начале февраля этого года было получено разрешение на производство машины в России. «И за полгода с нуля успели к сезону сделать, собрать, произвести и продать. Первая машина уже реализована», — сообщил Цизак.



По словам руководителя направления «посевная техника» «Квернеланд Груп СНГ» Сергея Марнова, сеялка в первую очередь предназначена для аграриев Черноземья и Поволжья. «Из-за нехватки здесь свободных земель сельхозпроизводители стремятся максимизировать урожай, то есть используют интенсивные технологии, когда затраты больше, но и урожай будет значительно выше. На Урале же и в Сибири много земли, и фермеры стремятся работать по экстенсивной технологии, их главная задача — сокращение стоимости производства», — напомнил Марнов.



До конца этого года компания рассчитывала произвести и продать пять сеялок DG II. «На три машины уже есть заказы в России — из Пензы и Ставрополя, еще на три поступили из Европы», — уточнил Цизак, выразив надежду, что к следующему сезону сеялка будет включена в программу «Росагролизинга».







Розничная стоимость базовой машины DG II составит около 150 тыс. евро, включая НДС. При этом производитель обещает хорошие скидки на предзаказ. Срок окупаемости машины составляет около пяти лет, если ее эксплуатировать в качестве обычной сеялки. «Но машина уже в стандартной комплектации может работать по технологии точного земледелия. И те аграрии, кто попробовал эти технологии, говорят о дополнительной экономии около 5% семян. Вторая возможность при наличии навигации — это автоматическое отключение высева при наезде механизатора на уже засеянную площадь. Если учитывать все эти преимущества, мы рассчитываем, что за три года машина может окупиться», — подсчитал Цизак. В то же время, заметил он, для полной отдачи машина требует организации логистической цепочки. «Очень много потерь случается в поле, когда машина стоит во время посевной. Например, два часа ждет, когда подвезут семена. Такого быть не должно — во время посевной она должна работать 24 часа в сутки», — подчеркнул гендиректор «Квернеланд Груп СНГ».



Сеялка DG II способна обрабатывать 200 га в день, скорость ее работы — от 5 км/час до 12−14 км/час. У сеялки предыдущего поколения — DG I, которая выпускалась в Германии и поставлялась в Россию, скорость высева по минимальной технологии составляла 10−12 км/ч. У DG II 96 сошников с междурядьем в 12,5 см. Одно из отличий DG II — давление сошника, которое увеличено до 80 кг для работы на менее подготовленной почве. Ширина захвата — 12 м, при транспортировке ширина составляет 3 м. Сеялка готова к работе по технологии точного земледелия и при наличии навигации может автоматически отключать высев на разворотной полосе и при попадании сеялки на уже засеянный участок поля. Машина оснащена бункером объемом 6 тыс. л.



Kverneland Group — один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, компания основана в Норвегии в 1879 году. Ассортимент включает линейку почвообрабатывающих и посевных агрегатов, уборочной и кормозаготовительной техники, а также машин для внесения удобрений и ухода за посевами. У компании более 15 предприятий, расположенных в Норвегии, Германии, Нидерландах, Дании, Италии, Франции, Китае, а также России. Завод в Липецке был открыт в 2014 году, вся выпускаемая им продукция имеет уровень локализации 31% и выше. Как ранее говорил Роберт Цизак, в структуре продаж техники Kverneland в России более 50% произведено на липецком предприятии.



В соответствии со стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года, утвержденной российским правительством в июле, к 2021 году долю отечественной сельхозтехники планируется нарастить до 80% (в 2016-м — 54%). Объем производства сельхозтехники в России должен увеличиться с 88,6 млрд руб. в 2016 году до 280 млрд руб. в 2030-м, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб., сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. По подсчетам ассоциации «Росспецмаш», в первом полугодии производство сельхозтехники прибавило 35% — российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Однако на второе полугодие прогноз производства сельхозтехники у ассоциации негативный. «На снижение выпуска сельхозтехники существенно повлияет остановка программы № 1432, по которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, предоставляемые аграриям», — говорится в сообщении «Росспецмаша». В 2017 году производителям техники по программе было выделено 13,7 млрд руб., однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о ее приостановке в связи с тем, что выделенные деньги закончились. Без продолжения программы, полагает «Росспецмаш», к концу 2017 года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%.

