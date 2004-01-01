По оценке Роспотребнадзора, доля фальсифицированной продукции на молочном рынке за первые шесть месяцев этого года сократилась до 3,8%, в то время как в 2016-м «неправильных» образцов было 4,3%. Наибольшая доля не соответствующей требованиям по показателям фальсификации продукции приходится на молочные консервы (до 8%).

О снижении доли фальсификата говорят и эксперты Национального союза производителей молока («Союзмолоко»): если в 2015-м в целом на молочном рынке было около 9% фальсифицированной продукции, то сейчас — 6−7%. Свои расчеты ассоциация делает на основе молочно-жирового баланса. То есть сравнивает количество жиров, которые есть в сыром молоке, произведенном на территории России, с объемом жиров в готовой продукции, представленной на рынке. «Получается дельта примерно в 6% — на столько больше жиров оказывается в готовой продукции, — пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор союза Артем Белов. — Мы смотрим на ситуацию реалистично и пытаемся сделать так, чтобы на рынке не формировались лишние мифы. Проблемы есть, но не надо демонизировать «молочку» и пугать потребителя».

Снижение доли фальсификата носит сезонный характер, считает основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев. В летнее время сырье дешевеет — меньше соблазна на нем экономить, поясняет он. Также есть определенный эффект от проверок со стороны государства. Однако чаще всего они проводятся в отношении тех предприятий, где фальсификацией не занимаются, утверждает топ-менеджер. При этом, по мнению Пономарева, фальсифицируют продукцию, как правило, некрупные производители и дистрибьюторы. Первые — у себя в цехах, вторые — на перевалочных пунктах, когда молокосодержащий продукт перефасовывают и продают под видом молочного. «Если смотреть под широким углом, то для уменьшения доли фальсификата на рынке не сформированы предпосылки, — говорит бизнесмен. — Растущая себестоимость производства побуждает недобросовестных игроков становиться изобретательнее».

Для соблюдения нормальной отраслевой рентабельности при нынешней стоимости сырья средняя цена за килограмм весовых натуральных сыров в торговых сетях должна составлять около 560 руб./кг, фасованных — 650−740 руб./кг, сливочного масла жирностью 72,5% — 560 руб./кг, приводит цифры Пономарев. Если продукцию фальсифицировать заменителем молочного жира, то это уменьшит себестоимость на 30−40%, а если вместо молока-сырья использовать сыворотку, то стоимость снизится практически наполовину, утверждает он.

Проблема существования фальсификатов на молочном рынке подрывает доверие к отрасли и влечет за собой снижение рентабельности добросовестных производителей. «На стороне фальсификаторов очевидные экономические преимущества: дешевизна производства, невысокая цена на магазинной полке, массовый спрос, — говорит Пономарев. — При этом добросовестные переработчики вынуждены конкурировать с недобросовестными в одной ценовой нише». По его оценке, потери для «Молвеста» от действий фальсификаторов составляют как минимум 15% доходности бизнеса, что вполне способно заблокировать планы его расширения.

По словам Белова, основной способ фальсификации (примерно 80%) — использование немолочных жиров. Суть способа проста: производители добавляют растительный компонент и продают более дешевый продукт под видом традиционного и по той же цене. Также есть механизмы, когда для изготовления фальсификатов используются растительные белки.

На днях Масложировой союз России и «Союзмолоко» подписали Меморандум о единой методике расчетов отраслевых индикативных показателей и балансов молочных и молокосодержащих продуктов, что станет одним из инструментов борьбы с фальсифицированной продукцией, сообщал Минсельхоз.