Инновационная деятельность крупных и средних организаций сельского хозяйства характеризуется низкой интенсивностью, показало исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Удельный вес предприятий АПК, осуществлявших технологические инновации, в 2016 году составил лишь 3,4%. Для сравнения, в промышленном производстве аналогичный показатель достигает 9,2%. «Максимальное значение уровня инновационной активности в сельском хозяйстве зафиксировано в сфере животноводства (3,9%) и растениеводства (3,7%). Масштабы инновационных процессов в других аграрных отраслях незначительны и не оказывают существенного влияния на общие тенденции», — отмечает эксперт ИСИЭЗ Кирилл Дитковский.



В 2016 году объем инновационных товаров, работ, услуг сельскохозяйственных предприятий составил 22,2 млрд руб., из которых 14,9 млрд руб. приходилось на животноводство и 6,5 млрд руб. — на растениеводство. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров и выполненных работ в АПК равнялся 1,4% (в промышленном производстве — 8,4%). Такой показатель намного ниже, чем в европейских странах, где около десятой части продукции сельхозпредприятий относится к категории «инновационная» (Испания — 12,7%; Дания — 11,6%; Нидерланды — 9,2%), отмечают авторы исследования.



Затраты на нововведения технологического характера в АПК в прошлом году оценены в 15 млрд руб., их доля в общем объеме отгруженной продукции оказалась равной 0,9% (Нидерланды — 8,5%, Норвегия — 2,4%, Дания — 1,9%, Испания — 1,3%). В структуре затрат на технологические инновации преобладают инвестиции в приобретение машин и оборудования — 50,3%, еще 17,7% идет на инжиниринг, 12,9% — на исследования и разработки. Что касается источников финансирования, то инновационная деятельность в российском АПК преимущественно реализуется за счет собственных средств предприятий (59,3%), на втором месте — кредиты и займы (39%). «Вклад других источников минимален: бюджетная поддержка суммарно обеспечивает лишь 1,1% затрат на технологические инновации (в том числе, 0,5% — за счет средств федерального бюджета, 0,6% — за счет региональных и местных бюджетов), иностранные инвестиции — 0,5%", — говорится в исследовании.



Одной из ключевых причин слабой инновационной активности в сельском хозяйстве является низкий уровень трансфера инноваций в производство, полагает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. «Необходимо использование не только новой техники, но и научных разработок, реализованных в технологические процессы. Сейчас в России научная база хоть как-то существует, а трансфер технологий налажен слабо, нет специалистов в самих хозяйствах», — сказал он. В то же время он уверен, что удельный вес инноваций в ряде областей АПК уже в ближайшее время будет расти. «С учетом того, что рынок индустриальной сельхозпродукции и так сверхконкурентный и демпинговый, усилия и инвестиции надо направлять в первую очередь на производство более маржинальной продукции с инновационной составляющей. Это органические, функциональные продукты и сельхозпродукция с высокой степенью переработки», — заметил Коршунов.



Около 60% селекционных достижений, фиксируемых Государственной сортовой комиссией, приходится на российские разработки, остальные 40% — на иностранные, рассказал руководитель направления биотехнологий в сельском хозяйстве и промышленности Фонда Сколково Роман Куликов в ходе VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». «То есть российские институты и компании продолжают регистрировать свои селекционные достижения. Но при этом за последние несколько лет доля российских сортов все равно падает», — сказал Куликов. Так, по его словам, если в 2011 году 77,4% зарегистрированных в государственном реестре селекционных достижений были российскими, то в 2016-м — 73,3%, а в 2017-м — 71,7%.



В рейтинге стран по уровню инноваций (Global Innovation Index 2016) Россия находилась на 43-м месте, поднявшись по сравнению с 2015-м на пять позиций. Первые три места в рейтинге занимают Швейцария, Швеция и Великобритания. «В Соединенных Штатах, Китае, Германии, других мощнейших экономиках мира — сотни и тысячи селекционных компаний. В России селекционных компаний, для которых селекция является бизнесом, — менее 20», — констатировал Куликов.

