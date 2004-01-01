Общий объем урожая зерна в России в этом году составил 140 млн т зерна, однако собрать его не удастся из-за нехватки сельхозтехники, заявил на Российском агротехническом форуме директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «У нас урожай на полях 140 млн т был в этом году, но мы его собрать не смогли, потому что у нас комбайнов не хватает, другой техники не хватает. В результате происходят колоссальные потери из-за того, что не хватает сельхозтехники», — приводятся слова Чекмарева на сайте форума. Потери зерна из-за более поздней уборки чиновник оценил в 8−10 млн тонн.



По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, предварительные итоги которой опубликованы на этой неделе, за последние 10 лет обеспеченность техникой и организаций, и фермерских хозяйств сократилось. Так, если в сельхозорганизациях в 2006 году на каждую тысячу гектаров приходилось по шесть тракторов, то в 2016-м — пять. Вдвое снизилась обеспеченность зерноуборочными (с четырех до двух единиц) и картофелеуборочными комбайнами (с 30 до 14 штук), а количество свеклоуборочных машин на 1 тыс. га сократилось вчетверо — с восьми до двух единиц.



По данным Минсельхоза, в 2016 году объем производства сельхозтехники в России вырос на 59,1% к уровню 2015-го. Продажи сельскохозяйственных тракторов составили 9,5 тыс. штук, самоходных сельхозмашин — 7,2 тыс. штук. Несмотря на такой рост, парк сельхозтракторов в настоящее время составляет 455 тыс. единиц, из которых около 60% — старше 10 лет, сообщал ранее Минпромторг. Доля зерноуборочных комбайнов со сроком эксплуатации свыше 10 лет по итогам прошлого года достигала 45%, к 1 января 2017 года в АПК органами Гостехнадзора было зарегистрировано 129,6 тыс. зерноуборочных комбайнов. В первом полугодии 2017 года, по данным ассоциации «Росспецмаш», производство сельхозтехники выросло на 35%, в том числе выпуск полноприводных тракторов увеличился на на 45% до 1,37 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов — на 18% до 3,14 тыс. ед., опрыскивателей — на 23% до 604 ед.



Однако в ближайшие годы на рынке сельхозтехники может возникнуть спад, предположил глава департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой. По его словам, к этому могут привести снижение цен, падение доходов фермеров и цикличность экономики. «Мы не можем гарантировать, что в следующем году спрос останется на текущем уровне, вырастет ли он. Либо, может, сократится — теорию циклов тоже никто не отменял. В принципе, подсознательно мы готовимся, что на рынке сельхозтехники в ближайшие годы может произойти спад, и достаточно существенный спад», — приводит «Интерфакс» слова Корчевого. В качестве примера чиновник привел рынок картофеля, где из-за перепроизводства и падения цен уже сейчас с точки зрения спроса на технику наблюдается «дикая стагнация».



Согласно оценке Чекмарева, аграриям ежегодно необходимо покупать до 56 тыс. тракторов, то есть примерно в пять раз больше нынешнего уровня. «Ежегодно идет введение [в оборот] до 1,5 млн га [неиспользуемых земель], при этом 600−700 тыс. га вывели обратно, так как не хватает техники для обработки этих земель», — констатировал Чекмарев.



В июле правительство утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения до 2030 года, одна из целей которой — нарастить производство отечественного машиностроения втрое и довести загрузку предприятий как минимум до 80%. Экспорт к 2030 году должен увеличиться более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб. Для стимулирования спроса с 2013 года действует программа 1432, в рамках которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, которые они предоставляют аграриям. В 2017 году производителям техники по программе было выделено 13,7 млрд руб.; до конца года ожидается дополнительное финансирование в сумме еще 2 млрд руб. По подсчетам «Росспецмаша», без продолжения программы к концу года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%.

