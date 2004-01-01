Минсельхоз подготовил законопроект о переносе обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на полгода. Как следует из проекта, опубликованного на портале нормативно-правовых документов, действующий порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов предлагается продлить до 1 июля 2018 года, за исключением уловов водных биологических ресурсов и продукции из них. Законопроект также устанавливает случаи, когда и после июля документы могут использоваться в бумажном виде — в случаях ЧС (наводнения, диверсии, забастовки и т. д. ), а также при отсутствии в населенных пунктах интернета.



Закон «О ветеринарии» предполагает введение системы электронной ветсертификации с 1 января 2018 года. Электронный ветеринарный сопроводительный документ оформляется в системе «Меркурий» и позволяет отследить происхождение, местоположение, маршрут движения продукции. До 1 января 2018 года оформление сертификатов производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию собственника товара.







18 сентября под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича прошло совещание, на котором обсуждалась степень готовности регионов к внедрению ЭВС. Как сообщал тогда Молочный союз России, представители которого присутствовали на совещании, о полной готовности заявили представители рыбной и мясной отраслей, в то время как молочная отрасль «имеет в регионах разную степень готовности». А председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко доложил, что молочная отрасль к ЭВС не готова. «Союзмолоко» по-прежнему наблюдает все те же проблемы как юридически-правового, так и технического характера, которые стояли перед сектором еще в феврале этого года», — говорится на сайте союза. «Союзмолоко» предлагает отложить переход на электронную ветсертификацию на сырое молоко до 1 января 2019 года, а дополнительный ввод ЭВС для готовой молочной продукции считает нецелесообразным. Если же будет принято решение сертифицировать и ее, то союз считает необходимым установить переходный период до 1 января 2023 года.



«Мы с самого начала стоим на том, чтобы вообще исключить готовую продукцию из ветеринарной сертификации, оставив только оформление ветсертификатов при импорте и экспорте. Так как это не соответствует ни международной практике, ни практике внутри Таможенного союза и ведет к существенным дополнительным затратам для производителей молочной продукции», — ранее говорил «Агроинвестору» Даниленко. По его оценке, включение в систему готовой молочной продукции обойдется перерабатывающей отрасли в миллиарды рублей, которые придется потратить на оплату труда новых специалистов, переоборудование заводов и прочие расходы.



За перенос внедрения ЭВС высказывался и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Выступая на агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», который проходил в рамках выставки «Золотая осень», он заявил, что электронная сертификация продукции — это огромная задача, по сложности не сравнимая даже с введением ЕГАИС. «У нас есть опасения, прежде всего, со стороны производителей молочной продукции, что мы еще не готовы к ней, — сказал он. — Может быть, есть смысл отсрочить переход на ЭВС или для начала опробовать ее в отдельных регионах». В сентябре Минсельхоз на основании отчета региональных аграрных ведомств проинформировал правительство о трудностях с внедрением ЭВС. Как сообщал «Коммерсантъ», в частности, ведомство указывало на низкое финансирование процессов внедрения ЭВС, отсутствие доступа к интернету и нехватку персонала у небольших предприятий для работы с системой «Меркурий».



По данным Россельхознадзора (является оператором «Меркурия»), в сентябре было оформлено 9,1 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов, из которых 2,8 млн было выдано на мясо и мясопродукты, 1,6 млн — мясо птицы, 187 тыс. — на сырое молоко и 110 тыс. — на молочную продукцию. Ведомство считает неудовлетворительной ситуацию с оформлением электронных сертификатов на готовую пищевую продукцию: за сентябрь было выдано 4,7 млн документов, при том что общий объем перемещающихся продовольственных партий оценивается в 1,5−3 млрд в год. «Сейчас сертифицируется примерно 48 млн перемещаемых партий в годовом исчислении. Это означает, что в данном секторе уровень перехода составляет всего лишь 3,2%", — подсчитал Россельхознадзор. Существенно различается ситуация с внедрением ЭВС не только по видам продукции, но и по регионам. Так, если в 29 регионах в месяц оформляется более 100 тыс. электронных сертификатов, то в четырех субъектах (Калмыкии, Ингушетии, Чукотском округе и Чечне) получают менее тысячи таких документов.



В том стратегическом повороте, который проходят отрасли свино- и птицеводства, когда повышается необходимость выхода на внешние рынки, само наличие ЭВС и национальной системы прослеживаемости продукции уже является фактором роста экспортного потенциала, отмечал в конце июня замглавы Россельхознадзора Николай Власов в ходе годового собрания Национального союза свиноводов. «Отсутствие этих систем — это существенное препятствие для экспорта», — акцентировал он. Тогда Власов говорил, что для того, чтобы без проблем перейти на ЭВС с 1 января 2018 года, к концу 2017-го нужно выйти на уровень оформления примерно 30 млн электронных сертификатов в месяц.

