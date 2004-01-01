Американская инженерная фирма, которая специализируется на сносе больших зданий с помощью взрывных устройств, столкнулась с проблемой сноса элеватора в иракском городе Сулеймания , построенного советскими специалистами. Об этом «Агроинвестору» рассказала представитель телекомпании Navigation Films (ОАЭ, Дубай), которая занимается съемками документальных фильмов.



«В нашу компанию обратилась иракская строительная фирма, которая планирует возведение жилого комплекса на территории, где когда-то в 1980-х годах советской компаний был построен зерновой элеватор, но проект был не закончен и заброшен в результате войны», — уточнила она. Иракские строители наняли американскую фирму для сноса элеватора, однако, сделав компьютерную симуляцию его взрыва, они поняли, что быстро снести его не получится, и задача намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. По словам представителя телекомпании, сейчас американцы проводят новые симуляции взрыва, и им понадобится минимум месяц, чтобы скорректировать свои расчеты. «Нам бы хотелось найти инженеров, которые работали над этим проектом, и провести интервью: было бы очень интересно узнать у них, какие технологии они применяли в то время, как проектировалась конструкция, ну и, конечно, они бы смогли помочь американской компании ускорить процесс», — сказала она.



Согласно чертежам элеватора (копии есть у «Агроинвестора»), проект мощностью 40 тыс. т реализовывался компаниями «Сельхозпромэкспорт» и «ЦНИИпромзернопроект». Первая представляла собой всесоюзное внешнеторговое объединение, которое осуществляло техническое содействие в строительстве за рубежом различных агропромышленных предприятий, в том числе элеваторов и зернохранилищ, а также гидротехнических и ирригационных сооружений. Государственный институт по проектированию предприятий мукомольно-крупяной промышленности и элеваторно-складского хозяйства «Промзернопроект» был создан постановлением Совета Министров СССР от 6 апреля 1951 года в результате преобразования Государственной всесоюзной конторы по проектированию предприятий для переработки и хранения зерна, муки и крупы. В марте 1971-го он был переименован в ЦНИИпромзернопроект. Институт занимался проектированием предприятий мукомольно-крупяной, зерноперерабатывающей и комбикормовой промышленности, хлебоприемных пунктов, зерноскладов, элеваторов в том числе за рубежом. У института были отделения в Белоруссии, Казахстане, Украине, Ивановской, Куйбышевской (сейчас Самарской), Новосибирской и Ростовской областях, однако какое из них занималось проектом Сулейманийского элеватора, «Агроинвестору» узнать не удалось. Согласно базе kartoteka.ru, в 1993 году институт был акционирован, а в 2016-м был исключен из базы ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо. Группа предприятий — Внешнеэкономическое объединение «Сельхозпромэкспорт» в прошлом году также прекратила деятельность.



Как следует из доклада Комиссии по компенсациям ООН от октября 1996 года, договор на строительство элеватора в Сулеймании был заключен в апреле 1977-го между «Сельхозпромэкспортом», Государственной зерновой организацией, Министерством торговли и Багдадом. Он предусматривал проектирование и возведение четырех зернохранилищ в Сулеймании. Однако, как говорится в материалах портала Elevatorist.com , когда для работы уже начали завозиться строительные материалы (все элеваторы, которые советская сторона создавала в Ираке, строились из советских материалов), арабы решили возвести элеватор не на 10 тыс. т хранения, как планировалось изначально, а большей мощности, поэтому проект перерабатывался. Затем, вероятно, строительство приостанавливалось из-за ирано-иракской войны в 1980—1988 годах, поскольку из доклада Комиссии ООН следует, что в 1990-м он еще не был завершен. Также по договорам от 1988 года «Сельхозпромэкспорт» должен был поставлять запчасти для ряда элеваторов и зернохранилищ Ирака. Кроме того, в тот период он разрабатывал и создавал в республике ирригационную систему. Но в 1990-м после вторжения Ирака в Кувейт и его последующей оккупации компания была вынуждена эвакуировать свой персонал из Ирака и прекратить как текущие работы, так и поставки запчастей.



«Сельхозпромэкспорт» запрашивал в компенсационной комиссии ОНН возмещение контрактных потерь, упущенной выгоды, потерь недвижимого имущества и др. в сумме почти $21,9 млн, говорится в ее докладе. В том числе, речь идет о неоплаченных заказчиками счетов. В частности компания хотела получить около $543,9 тыс. за утрату материального имущества по проекту Сулейманийского элеватора: после того, как рабочих эвакуировали, он был поврежден в результате военных действий, а также «осквернен и разграблен в результате гражданских беспорядков в Ираке», говорится в документе ООН. Однако комиссия организации решила не присуждать компенсацию, поскольку «Сельхозпромэкспорт» не смог доказать, что он понес расходы на устранение повреждений.



Несмотря на все это, элеватор, судя по фото, неплохо сохранился. «Советские инженеры спроектировали элеватор так, что его очень сложно его снести — как говорится, строили на века», — отмечает представитель Navigation Films. При этом, по ее словам, стоит задача снести объект без какого-либо ущерба окружающим постройкам. Наши коллеги хотят найти людей, которые работали на этом объекте или так или иначе были связаны с ним, и пообщаться с ними для своего документального фильма. Если вы или ваши знакомые знаете об элеваторе в Сулеймании и могли бы помочь — просьба связаться с редакцией «Агроинвестора» любым удобным вам способом, мы обязательно передадим ваши контактные данные Navigation Films.

