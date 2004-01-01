В 2017 году белорусские производители сельхозтехники могут занять более 25% российского рынка. По оценке ассоциации «Росспецмаш», в последние годы Белоруссия наращивает объемы реализации — если в 2015-м «Гомсельмаш» продал в России 1,3 тыс. комбайнов, в 2016-м — 1,75 тыс. штук, то в 2017 году ассоциация ожидает реализации на уровне 1,85 тыс. штук. При этом совокупный объем рынка в этом году, согласно прогнозу стратегии развития отрасли, оценивается в 7,2 тыс. единиц техники.



В связи с увеличением доли белорусской техники отечественные машиностроители выступили за равные условия конкуренции. Так, как сообщил «Коммерсанту» источник в отечественном концерне, «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога и в рассрочку. Кроме того, белорусская техника на 15−20% дешевле. Российские же компании, чтобы продать технику в Белоруссию, должны получить заключение от местного Минпрома, а также заявление от агрария, согласного купить неотечественную технику.



«Если белорусские производители получают такую поддержку, то российским нужна аналогичная. Меры поддержки должны работать в обе стороны, и если российская техника в Белоруссии не продается, то и белорусская техника не должна реализовываться в России», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «Росспецмаша». В виде меры, уравнивающей условия, ассоциация предлагает «политическим решением» предоставлять федеральные и региональные субсидии только на приобретение отечественной техники, в том числе субсидии авансовых платежей по лизингу, прямые скидки, субсидирование процентных ставок. Кроме того, «Росспецмаш» считает необходимым, чтобы правительство предоставило долгосрочную картину поддержки отрасли с четким и стабильным финансированием. «Компании должны инвестировать, понимая правила игры и ближайшие перспективы», — пояснил представитель ассоциации.



За девять месяцев 2017 года в России произведено сельхозтехники на 82,5 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 14% до 4,32 тыс. единиц, полноприводных тракторов — на 16% до 1,81 тыс., сеялок — на 16% до 4,33 тыс., плугов — на 3,7% до 2, 32 тыс., опрыскивателей — на 16% до 684 единиц, машин для внесения минеральных удобрений — на 17,6% — до 361 штуки, пресс-подборщиков — на 11% до 1,61 тыс. Поддержать продажи сельхозтехники отечественного производства призвана программа 1432, по которой государство компенсирует заводам предоставляемые аграриям скидки в 15−20% на покупку новых машин. В 2017 году на эти цели было выделено 13,7 млрд руб., в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить еще 2 млрд руб. Проект бюджета на 2018−2020 годы предполагает в 2018 году направить на программу 8 млрд руб., в октябре президент Владимир Путин сообщил, что в следующем году субсидирование будет увеличено на 2 млрд руб. Между тем, по подсчетам «Росспецмаш», для сохранения роста производства сельхозмашин в ближайшие три года необходимо предусмотреть на программу 1432 не менее 15 млрд руб. ежегодно. Согласно прогнозу «Росспецмаш», по итогам 2017-го производство сельхозтехники может увеличиться на 25%.



С 2013 по 2016 год выпуск сельхозмашин в России в финансовом выражении возрос с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна вырасти до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб. По итогам 2016-го объем экспортных поставок, включая запчасти, составил 7,7 млрд руб., 61% всех внешних продаж пришелся на Казахстан.

