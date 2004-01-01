Вопрос целесообразности сопровождения готовой (переработанной) молочной продукции ветеринарными сертификатами проработают к 14 декабря. Соответствующее поручение Минсельхозу, Минэкономразвития, а также Россельхознадзору и Роспотребнадзору совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) и организациями, осуществляющими переработку молока, дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, сообщила пресс-служба правительства.



Внедрение новой электронной системы сертификации на молочном рынке идет низкими темпами. Так, по данным Россельхознадозора, если производителям мяса (в том числе мяса птицы) и мясной продукции в сентябре было выдано более 4,5 млн электронных ветсертификатов (ЭВСД), то на сырое молоко оформлено всего около 187,5 тыс. ЭВСД, а на молочную продукцию — лишь 110 тыс. По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, на молочном рынке до сих пор не решена управленческая задача. В частности, в России нет учета каждой партии товара в логистической цепочке. Поэтому и система, в основе которой должен лежать такой учет, неработоспособна, считает он. «Нельзя автоматизировать хаос, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Чтобы это сделать, нужно понять, что вы автоматизируете и как, вы не должны по ходу придумывать ответы на возникающие вопросы». Один из вопросов партионного учета — маркировка и взаимодействие с сетями, у каждой из которых могут быть собственные требования к ней. Производителю нереально поставлять продукцию с разной маркировкой для каждой отдельной сети.



По мнению Белова, переработчикам молока электронная ветсертификация не нужна. Во-первых, предполагается, что сырье, которое поступает на завод, уже безопасно в ветеринарном отношении, что подтверждается сертификатом. Во-вторых, на самом предприятии сырье подвергается тепловой переработке. В-третьих, готовую продукцию и без того контролирует Роспотребнадзор — смысла дублировать контроль нет. «А выявить таким образом фальсифицированную продукцию невозможно: система не подразумевает этой опции. Единственным вариантом обнаружения фальсификата на пищевом рынке по-прежнему являются выборочные проверки», — уверен эксперт.



Несколько крупных предприятий, входящих в «Союзмолоко», с 2015 года участвуют в пилотных проектах по внедрению ЭВС. Это крупные международные и региональные компании — в Липецке, Москве (крупнейший завод «Лианозово»), Туле, Московской и Тверской областях, рассказывает Белов. Однако ни на одном из этих предприятий система так и не заработала в полном объеме, утверждает он. «Внедрение ЭВС требует огромных инвестиций, десятков, сотен контрагентов, а с учетом всей цепочки это сотни тысяч организаций! — обращает внимание эксперт. — Недостаточно, чтобы был ветсертификат только с фермы на завод, нужен еще ветсертификат с завода на торговый дом, с торгового дома на распределительный центр и оттуда на распредцентр сети и затем в магазин. Так не работает никто».

