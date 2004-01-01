ФАС потребовала от Bayer передачи технологий

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продлила на три месяца рассмотрение ходатайства по одобрению поглощения американской Monsanto немецким концерном Bayer AG. Как говорится в сообщении ведомства, сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке, которые необходимо исключить на этапе согласования.



Для устранения этих рисков ФАС выдвинула ряд требований. В частности, она потребовала от Bayer передачи «технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании неэксклюзивной лицензии». Кроме того, по мнению ведомства, Bayer должна предоставить российским компаниям доступ к базам данных в области цифрового земледелия. Чтобы выполнить эти требования, Bayer необходимо в трехмесячный срок заключить договор с организацией, определенной ФАС для трансфера технологий и недискриминационного доступа к цифровым агрономическим платформам.



Как поясняется в сообщении, такие требования направлены на «создание условий для развития потенциальной конкуренции со стороны российских компаний на рынках семян и в области цифрового земледелия». «Сделка затрагивает рынки следующих продуктов, конечными потребителями которых являются сельхозпроизводители: семена, средства защиты растений, в частности, неселективные гербициды, а также цифровые предложения для сельхозпроизводителей», — поясняет ФАС. При оценке сделки служба исходила из того, что объединенная компания будет обладать значительными возможностями, позволяющими «осуществлять производство биотехнологических семян с заданными признаками», а также накопленными массивами больших данных и ключевыми алгоритмами в сфере цифрового земледелия, что позволит ей быстро и эффективно нарастить свое присутствие на российском рынке в сфере АПК. «Это с большой вероятностью может привести к резкому усилению присутствия объединенной компании на российском рынке вплоть до доминирования сразу на всех затрагиваемых товарных рынках», — указало ведомство.



Компания Bayer не смогла ответить на вопрос о готовности выполнить требования ФАС. «Bayer принял к сведению решение, вынесенное Федеральной антимонопольной службой 8 ноября, и внимательно проанализирует его», — сообщила «Агроинвестору» представитель компании. При согласовании слияний ФАС является по существу последней инстанцией, поэтому компании придется с ней так или иначе договариваться, полагает антимонопольный экономист, член экспертного совета при правительстве Вадим Новиков. «Во-первых, закон предоставляет ФАС почти неограниченное право усмотрения при определении предписаний. Сложно представить основание помимо буквальной невыполнимости, по которому суд мог бы признать предписание незаконным. Во-вторых, суд может отменить решение ФАС, но у него нет полномочий предписать ФАС согласовать сделку», — пояснил «Агроинвестору» Новиков.

Это первый случай в мировой практике, когда власти страны требуют от компании передачи данных и технологий в обмен на доступ на национальный рынок, отмечает агентство Bloomberg. «В предписании ФАС заложен парадокс: целью законодательства об интеллектуальной собственности является предоставление монополии, тогда как предписание ФАС явочным порядком эту монополию забирает», — замечает Новиков.



Аналитики центра «СовЭкон» считают, что антимонопольная служба в итоге может и не договориться с Bayer. «Если ФАС не договорится с Bayer, это, конечно, не остановит сделку, но создаст серьезные проблемы для объединенной компании для работы на российском рынке», — полагают эксперты «СовЭкон».



О достижении окончательного соглашения по слиянию Bayer и Monsanto было объявлено в сентябре 2016 года. Совокупная стоимость сделки составит $66 млрд, из расчета $128 за акцию денежными средствами, что соответствует премии в размере 44% к стоимости акций Monsanto. Закрыть сделку планировалось до конца этого года, однако перед этим она должна получить одобрение антимонопольных органов стран. Ранее Еврокомиссия приняла решение продлить рассмотрение слияния до января 2018 года из-за опасений по поводу возможной монополизации рынка производства пестицидов и семян. В октябре 2017-го было объявлено о продаже значительной доли бизнеса Bayer по производству и продаже семян и производству неселективных гербицидов немецкому химическому концерну BASF. Эксперты связывали это решение с выполнением условий антимонопольных регуляторов для завершения сделки Bayer с Monsanto. Цена единовременной выплаты составит 5,9 млрд евро с учетом определенных корректировок при закрытии.



Поглощение Monsanto концерном Bayer — одна из трех крупных сделок на рынке агрохимии, объявленных за последние два года. В феврале 2016-го о приобретении швейцарской Syngenta за $43 млрд договорилась китайская ChemChina. А 31 августа 2017 года было завершено слияние крупнейших американских химических компаний Dow Chemical Co. и DuPont, объявленное в декабре 2015 года. По соглашению сторон акционеры Dow получили по одной акции DowDuPont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont — по 1,28 акции новой компании за каждую акцию DuPont. Рыночная стоимость объединенной компании составляет около $130 млрд. Как ранее говорил «Агроинвестору» партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров, основное преимущество подобных слияний — получение синергетического эффекта. Корпорации объединяют свои клиентские базы, технологии, укрупняют производственные мощности, в результате чего возникает экономия от эффекта масштаба.



Bayer — международный концерн, основанный в 1863 году и специализирующийся в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2016 финансовом году концерн обеспечил работой около 115,2 тыс. человек, а его продажи достигли 46,8 млрд евро. Капитальные затраты компании оцениваются в 2,6 млрд евро, расходы на научно-исследовательскую деятельность — в 4,7 млрд евро. Продажи сельскохозяйственного сегмента Crop Science за девять месяцев 2017 года составили 7,3 млрд евро, по итогам года они могут вырасти до примерно 10 млрд евро.



Monsanto Co. основана в 1901 году и базируется в Сент-Луисе, США. Компания занимается производством семян зерновых и овощных агрокультур, а также химических средств защиты растений, в том числе самого распространенного в мире гербицида «Раундап». В России компания предлагает аграриям семена традиционной селекции кукурузы и овощей, средства защиты растений. В 2014 году Monsanto начала проект локализации производства семян на территории России, в 2017-м площадь производства составила 300 га, большая часть гибридов выпускается в Воронежской области, остальная — в Краснодарском крае.

