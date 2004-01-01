«Союзмолоко»: ветсертификация повысит себестоимость молока на 10%

Внедрение электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС) на готовую молочную продукцию увеличит ее себестоимость на 3,7 руб. на каждый килограмм, подсчитал Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Для комплекса, состоящего из условного предприятия мощностью 140 т готовой продукции в сутки и склада на 750 т, при ежедневных отгрузках в 140 т внедрение ЭВС потребует 140 млн руб. инвестиций и 139 млн руб. ежегодных операционных расходов, утверждает союз.



По оценке компании Danone, до 70% поставщиков сырья не зарегистрированы в системе «Меркурий» и не начали тестирование ЭВС. Сама компания провела тестирование и выявила большое количество ошибок в оформленных сертификатах, в том числе в датах выработки, названии предприятия, принимающего сырье и сроках годности принимаемого сырья. На процедуру оформления каждого свидетельства на готовую продукцию требуется в среднем от 1 минуты, что означает увеличение сроков отгрузки продукции с 24 до 48 часов «и ведет к риску отказа торговых сетей принимать товар». Как сообщает «Союзмолоко», только оформление сертификатов на складе оборотом 16 тыс. т продукции в месяц потребует найма более 300 сотрудников центра, что увеличит себестоимость продукции на 1,5%.



«Таким образом, в результате введения ветсертификации готовой продукции общий рост себестоимости этой продукции может быть оценен в +10%", — заключает «Союзмолоко». Danone прогнозирует затраты на ЭВС еще выше: как сообщила РБК директор по связям с госорганами российского офиса Danone Татьяна Ткаченко, введение электронных сертификатов приведет к повышению стоимости продукции примерно на 4,5 руб./кг. При этом проблему фальсификации, по данным союза, обязательная сертификация не решит: система «Меркурий» учитывает лишь сырье животного, а не растительного происхождения.



Ранее Торгово-промышленная палата направила в Минсельхоз письмо с перечнем основных проблем, которые могут возникнуть после внедрения ЭВС, среди которых — увеличение нагрузки на предприятия, расширение штата ветеринаров и возможный рост себестоимости продукции. Однако Минсельхоз эти проблемы опровергает. «Ряд предприятий работают в системе на протяжении последнего года. При этом внедрение ЭВС на этих предприятиях не отразилось на ценах на производимую продукцию», — говорила «Известиям» представитель аграрного ведомства. По данным министерства, для внедрения электронной ветеринарной сертификации уже зарегистрировано 23 тыс. государственных ветеринарных инспекторов.



На том, что нет никаких причин для роста цен в результате внедрения ЭВС, настаивает и Россельхознадзор. По его данным, в октябре число оформленных электронных ветсертификатов выросло на 28% к сентябрю, а число ЭВС, оформляемых ежедневно, достигло 550 тыс., притом, что объем бумажных ветдокументов за месяц составил 705 тыс. штук. К концу октября в ГИС «Меркурий» было зарегистрировано уже 223 тыс. юридических лиц, 189 тыс. индивидуальных предпринимателей и КФХ и 624 тыс. физических лиц.



Как ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор псковской компании «Кабош» (в составе агрохолдинга есть молочные фермы, молочный комбинат и производство сыров) Дмитрий Матвеев, он выступает «категорически за» введение ЭВС. И, более того, за ужесточение ее работы: чтобы идентифицировать каждую партию молока в каждой партии продукции. По его мнению, против ЭВС выступают те производители, которые так или иначе пользуется заменителем жира или сухим молоком, потому что теперь им придется писать это на своей упаковке. «На сегодняшний день все наши компании подключены к «Меркурию». Никаких проблем это не вызывает», — заявляет Матвеев.



Одной из первых среди компаний сетевой торговли полностью перешла на электронную сертификацию сеть «Магнит». «На сегодняшний день все объекты розничной сети регистрируются в системе, а уполномоченные сотрудники проходят обучение и приступают к работе с «Меркурием»», — сообщила компания в начале ноября. Она указала и на первые положительные результаты: электронная сертификация сократила время на подготовку документов, снизила затраты на их печать, обеспечила мониторинг транзакций грузов от производителя до потребителя.



«Мираторг» в начале декабря намерен завершить интеграцию своих распределительных центров в Белгороде и Брянске в систему «Меркурий». «Холдинг уже выписывает электронные сертификаты в тестовом режиме. Распределительные центры станут замыкающим звеном в цепочке, обеспечивающим прослеживаемость продукта от «поля до прилавка» в системе «Меркурий», — говорится в сообщении «Мираторга». Компания уверена, что введение ЭВС также будет способствовать борьбе с распространением болезней животных и сокращению расходов производителей.



Обязательная электронная сертификация, согласно действующему законодательству, должна вступить в силу с 1 января 2018 года. Ветеринарные документы на продукцию должны будут оформляться в системе «Меркурий» на всех этапах передачи прав собственности на эту продукцию — от фермы до торговой сети. 18 сентября под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича прошло совещание, на котором обсуждалась степень готовности регионов к внедрению ЭВС. Как сообщал тогда Молочный союз России, представители которого участвовали в совещании, о полной готовности заявили компании рыбной и мясной отраслей, в то время как молочный сектор «имеет в регионах разную степень готовности». По результатам совещания Минсельхоз подготовил законопроект о переносе введения обязательной ЭВС на полгода, до 1 июля 2018 года. Как сообщает Россельхознадзор, сейчас работа над текстом проекта завершена, и он направляется для рассмотрения в правительство.

