Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна заявил об отсутствии рутения-106 В российской зерновой продукции. Как говорится в сообщении учреждения, лабораторные исследования, проводимые в систематическом режиме, подтверждают, что все показатели в исследуемом зерне соответствуют нормам. «Можно с уверенностью сказать, что ажиотаж, созданный в средствах массовой информации и базирующийся на потенциальных опасениях относительно возможного радиоактивного загрязнения значительной части сельскохозяйственных угодий России, оказался искусственным», — отмечается в сообщении.



Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в конце сентября — начале октября в атмосфере ряда стран Европы был выявлен рутений-106 — техногенный радионуклеид, который обычно в окружающей среде отсутствует. Немецкое ведомство по радиационной защите предположило, что источник выброса радиоактивного вещества находился в России, на территории Южного Урала. Позднее «Гринпис России» со ссылкой на данные Росгидромета объявил, что наибольшие концентрации рутения были обнаружены вблизи комбината «Маяк», принадлежащего «Росатому» и занимающегося переработкой отработанного ядерного топлива.



Однако «Росатом» опроверг эти утверждения, сообщив, что рутений в конце сентября — начале октября в России «не обнаружен нигде, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». Росгидромет, в свою очередь, назвал заявление экологов некорректной и недобросовестной интерпретацией его данных. Как заявил 21 ноября журналистам глава Росгидромета Максим Яковенко, зафиксированные концентрации в воздухе рутения-106 «были в сотни, тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций», сообщает «Интерфакс». При этом, если посмотреть по странам, то концентрации в Румынии были 1,5−2 раза выше, чем в России, концентрации в Польше и на Украине были такими же как в России, отмечал Яковенко. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано в четверг также заверил, что зафиксированные в атмосфере стран Европы концентрации рутения-106 не представляют опасности для здоровья.



Несмотря на опровержения, шум вокруг радиоактивного загрязнения вызвал обеспокоенность среди импортеров пшеницы из России, которая в этом сезоне является крупнейшим мировым продавцом этой агрокультуры. Как сообщало агентство Reuters, «новости из России напомнили некоторым трейдерам о чернобыльской атомной аварии 1986 года, что вызвало рост котировок на зерновые фьючерсы на чикагской CBOT». «Концентрации, судя по всему, не настолько высоки, чтобы создать угрозу для человека или окружающей среды, но трейдеры, имеющие много коротких позиций, решили немного сократить свои риски», — приводит Reuters слова экономиста международной брокерской компании INTL FCStone Арлана Судермана.



По данным ФТС России, с 1 июля по 15 ноября Россия экспортировала 19,1 млн т зерна, что на 29,5% выше аналогичного периода прошлого сезона (14,8 млн т). В том числе отгрузки пшеницы возросли на 26% до 14,8 млн т, ячменя — в 1,8 раза до 2,8 млн т, кукурузы — сократились на 0,7% до 1,4 млн т. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, такие темпы вывоза являются для России историческим рекордом. «Даже внутренний рынок показывает исторический рекорд по темпам реализации. Только сельскохозяйственные организации за октябрь продали 8 млн т зерна, тогда как обычный средний показатель укладывался в 5−6 млн т», — сказал Злочевский на пресс-конференции в понедельник. По его оценке, потенциальный экспорт российского зерна в этом сезоне мог бы составлять 55 млн т. «Это позволило бы существенно поддержать уровень внутренних цен, санировать излишки, но мы не можем позволить себе эти 55 млн т из-за инфраструктурных ограничений», — посетовал Злочевский. Аналитическая компания «ПроЗерно» снизила прогноз вывоза с 47−48 млн т до 46,1 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в сезоне-2017/18 составит 45 млн т.

