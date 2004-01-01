Минсельхоз предложил ужесточить ответственность за нарушения карантина

Минсельхоз разработал законопроект об усилении ответственности за нарушения правил карантина животных, повлекших распространение болезней животных. Как следует из проекта документа, опубликованного на портале regulation. gov.ru, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить рядом пунктов, устанавливающих штрафы за вывоз инфицированных животных за пределы карантинной зоны и за сокрытие сведений о внезапном падеже.



Сейчас ответственность за нарушение правил карантина предусмотрена статьей 10.6 КоАП, по ней штрафы для граждан составляют от 500 руб. до 1,5 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Минсельхоз предлагает дополнить эту статью пунктами, вводящими наказание за вывоз инфицированного животного за пределы угрожаемой зоны в размере 15−30 тыс. руб. для граждан и 50−100 тыс. руб. для организаций, а в случае повторного нарушения — 30−50 тыс. руб. и 100−200 тыс. руб. соответственно. Если незаконно вывезенное животное заражено болезнью из списка особо опасных, то штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 200 тыс. руб.), для юридических лиц — до 500 тыс. руб., а при повторном деянии — до 1 млн руб. Также ответственность до 200 тыс. руб. для граждан и до 1 млн руб. для юридических лиц предлагается ввести и в случаях, когда вывоз животного за пределы карантинной станции или угрожаемой зоны привел к возникновению очага болезни.



Кроме того, предлагается ввести увеличенные штрафы до 20 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для организаций за неоднократное сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (статья 10.7 КоАП). Также законопроектом вводится ответственность в размере до 500 тыс. руб. для должностных лиц за сокрытие сведений о массовых заболеваниях или падежах.



По данным Минсельхоза, законопроект разработан во исполнение поручения вице-премьера Аркадия Дворковича. Как сообщается на сайте правительства, в конце мая Дворкович проводил заседание комиссии по вопросу о распространении африканской чумы свиней (АЧС), на котором в том числе призывал к строгому соблюдению ветеринарных правил содержания свиней и максимальному ужесточению контроля мероприятий по выявлению несанкционированного перемещения свиней и сырых продуктов их убоя. Тема АЧС также поднималась на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, проведенном президентом Владимиром Путиным 13 октября, тогда глава государства потребовал «постоянно держать на жестком контроле» ситуацию с АЧС.



По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, проблема биологической безопасности на сегодняшний день стоит крайне остро, и касается она не только АЧС. «Это огромное количество заболеваний, и мера ответственности и людей, и компаний должна быть высокой, так как биологическая безопасность — это важное требование современного животноводства и птицеводства. Риски здесь огромные — в первую очередь, экономические, а в некоторых случаях — и для здоровья человека», — прокомментировал Мамиконян «Агроинвестору».



В то же время эксперт выразил опасение, что ужесточение норм может усилить давление на бизнес. «Подобные резкие движения могут привести к апатии мелких и средних производителей, которые просто могут не выдержать. Сегодня наблюдается тотальная бюрократизация и постоянно возрастающая надзорная функция со стороны всех органов власти. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь требуется реформа контрольно-надзорной деятельности не только в плане риск-менеджмента, но и в области упрощения и упорядочивания действующих норм — что все-таки разрешено, а что нет», — полагает Мамиконян.



С 1 января по 29 декабря 2017 года в России было зарегистрировано 185 очагов АЧС, в том числе 143 — у домашних свиней и 42 — у диких кабанов, сообщает Россельхознадзор. Также в течение прошлого года в стране выявили 35 вспышек гриппа птиц, 43 — нодулярного дерматита, пять очагов ящура и два — классической чумы свиней.

