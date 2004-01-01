Маркировка красной и черной икры откладывается

Маркировка красной и черной икры в России не будет введена с 2019 года, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах расширенного заседания коллегии Росрыболовства. «Мы зависим от правительственного решения, так как здесь координирующую роль будет играть Минпромторг, — пояснил он. — Сейчас мы вместе с ними отрабатываем [этот вопрос], но говорить о том, что мы сможем это решение принять, чтобы оно с 2019 года вступило в силу, к сожалению, не приходится. К 2019 году мы точно к решению этого вопроса не придем».



По его словам, система маркировки сейчас только прорабатывается, чтобы по всем группам товаров был единый подход. «Еще не до конца определен порядок работы всего блока, который будет заниматься идентификацией. Потому что там есть и лекарственные средства, и продукция легкой промышленности, и продукция осетровых», — отметил Шестаков. Он напомнил, что пока в качестве эксперимента введена маркировка только меховых изделий, который был «очень удачным».



При этом глава Росрыболовства не согласен с Роспотребнадзором, предупредившим потребителей о фальсификате красной икры. «С точки зрения черной икры — да, есть проблема. Но фальсификата какого? Что под видом аквакультурной черной икры продают браконьерскую черную икру», — подчеркнул Шестаков. Кроме браконьерской продукции отрасли мешает развиваться и икра, ввезенная в Россию из Китая и выдаваемая за российскую, отметил президент Союза осетроводов Александр Новиков. «Понятно, что это продукт невысокого качества и очень дешевый, и нам невозможно конкурировать с таким продуктом. Никто не против, чтобы китайская икра присутствовала на прилавках, но чтобы там было написано «сделано в Китае», — подчеркнул Новиков.



Если будет решен вопрос с китайским контрафактом, то осетроводы готовы увеличить производство своего продукта в два раза за три-четыре года, пообещал Новиков. Также развитию производства может помочь открытие экспортных рынков. «До сих пор мы не можем экспортировать аквакультурную продукцию в страны Евросоюза — отрасль там не аттестована, — посетовал Новиков. — Это зависит не от нас, а от Россельхознадзора, и я бы хотел обратиться с просьбой ускорить этот процесс, потому что это длится уже многие годы».



Весной 2017 года Шестаков сообщал, что маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб планируется ввести в 2018 году. Предполагалось, что к этому сроку будет определен легальный объем продукта, производимого на аквакультурных предприятиях. Росрыболовство уверено, что введение маркировки существенно не повлияет на цену икры на прилавках магазинов. говорил Шестаков.

