Маркировка продовольствия может заменить электронную ветсертификацию

Маркировка продовольственных товаров может стать альтернативой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к компаниям-производителям продуктов питания и подтвердили федеральный чиновник и участник совещаний в правительстве.



В конце марта Минпромторг представил в правительство перечень товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку. В список попал целый ряд продуктов питания, в том числе из мяса и рыбы, молочная продукция, рис, макароны, детское питание, чай, кофе, консервы, пиво, соки, минеральная вода и др. По информации издания, как только переработчики молока узнали о внедрении маркировки для широкого перечня товаров, они обратились в Минпромторг и Центр развития перспективных технологий с предложением участвовать в эксперименте по маркировке продукции. Однако в обмен на это выдвинули условие об отмене ЭВС для готовой молочной продукции.



В пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что маркировку продовольствия планируется начать с кисломолочной продукции. «Все зависит от позиции Минсельхоза. Чем быстрее мы будем получать предложения, тем быстрее мы будем отрабатывать. Думаю, что начнем с кисломолочных продуктов», — приводит RNS слова Мантурова. При этом возможные сроки введения маркировки он не указал, отметив лишь, что «тяжело обещать в этом году». В целом единая система маркировка различной продукции должна заработать с 2024 года.



Обязательная электронная ветсертификация должна заработать в стране с 1 июля. Электронный ветеринарный сопроводительный документ оформляется в системе «Меркурий» и позволяет отследить происхождение, местоположение, маршрут движения продукции. Закон устанавливает лишь три исключения, когда можно будет использовать бумажные документы — в случае ЧС, отсутствия в населенных пунктах интернета, а также если в документах содержится гостайна. Против введения ЭВС для готовой молочной продукции выступали ряд представителей молочной отрасли, заявлявшие, что новая система существенно осложнит работу перерабатывающих предприятий, поскольку сейчас сертификаты на готовую молочную продукцию вообще не оформляются, и повысит ее себестоимость на 10%.



Компания Danone, один из крупнейших переработчиков молока в стране, поддерживает замену электронной ветеринарной сертификации маркировкой. «Считаем, что система маркировки больше подходит для готовой переработанной молочной продукции, чем ЭВС, поскольку носит уведомительный, а не разрешительный характер, и соответственно не несет в себе таких рисков торможения операций, как «Меркурий»», — сказала «Агроинвестору» представитель Danone.



Маркировка и ЭВС решают примерно одни и те же задачи прослеживаемости продукции, обращает внимание исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Поэтому ведомства должны договориться, какая из систем будет внедряться. Двух дублирующих друг друга систем быть не должно: любое дублирование — это, во-первых, двойной контроль, а во-вторых, двойные затраты производителей», — сказал «Агроинвестору» Белов. В то же время он заметил, что в случае с маркировкой система прослеживаемости должна внедряться одновременно на всей территории Евразийского союза. «Маркировка должна вводиться не на уровне отдельных государств ЕАЭС, так как это поставит их в экономически невыгодное положение, а в целом на уровне союза. И, насколько мне известно, тема прослеживаемости обсуждалась на площадке Евразийской экономической комиссии», — сообщил Белов.



Оценить потенциальные затраты производителей на внедрение системы маркировки молочной продукции Белов затруднился. «Процесс достаточно новый. Маркировка была внедрена пока в двух отраслях, сильно отличающихся друг от друга, — это шубы и фармацевтика. Поэтому говорить, какие затраты мы можем понести, пока чрезвычайно сложно. Но то, что затраты будут, это однозначно», — добавил эксперт.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее заявлял, что без внедрения ЭВС обеспечить прослеживаемость товаров невозможно. Одним из самых эффективных инструментов противодействия реализации некачественной продукции ЭВС называл и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. На заседании коллегии Россельхознадзора в конце марта он говорил, что внедрение ЭВС позволит снять риски и обеспечит прозрачность движения продукции от поля до прилавка. По данным Россельхознадзора, в марте темп оформления ЭВС в стране увеличился — за месяц было оформлено 39,6 млн электронных сопроводительных документов против 33,8 млн в феврале. В пересчете на календарный год число оформляемых ЭВС составляет 475 млн штук. Среди регионов лидерами по числу оформляемых электронных документов являются Московская (3,6 млн шт. за месяц) и Челябинская (2,6 млн шт.) области, а также Краснодарский край (2,3 млн шт.).

