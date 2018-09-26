 Роспотребнадзор хочет ввести наказание за фальсификат — Агроинвестор
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Технологии
Роспотребнадзор хочет ввести наказание за фальсификат
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 сентября 2018
Сейчас в административном и уголовном кодексах такого понятия нет
Наиболее часто в России фальсифицируется молочная продукция
Фото: flickr.com

Роспотребнадзор намерен внести на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию пищевой продукции. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Попова пояснила, что в административном и уголовном кодексе сейчас нет понятия фальсификации, как нет и соответствующего наказания.

«Понятия контрафакта и фальсификата отличаются, поскольку современная химия способна сделать так, чтобы продукция имела те же потребительские свойства, однако все равно будет являться фальсификацией», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также попросила верхнюю палату помочь с изменениями в законодательстве, чтобы Роспотребнадзор мог проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного предупреждения, поскольку, по ее словам, «вспышки обычно происходят там, где мы не проверяем». Кроме того, добавила Попова, будет усилен контроль за спортивным питанием и БАДами.

Согласно закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированными признаются продукты, «умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной». При этом в КоАП предусмотрена ответственность лишь за обман потребителей: в ст. 14.7 кодекса за введение потребителя в заблуждение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере 100-500 тыс. руб. Также в КоАП есть ст. 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В соответствии с ней незаконное использование чужого товарного знака или наименования места происхождения влечет для юридических лиц наложение штрафа в 50-200 тыс. руб. с конфискацией товара, а производство такого товара с целью сбыта — штраф в размере пятикратного размера стоимости товара. Ранее участники рынка отмечали, что наказание в России несравнимо с другими странами.

Предложение об ужесточении штрафных санкции в отношении недобросовестных производителей оправданы, отмечает зампредседателя комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова. «Прежде всего это необходимо для того, чтобы фальсификация продукции стала экономически нецелесообразной», — подчеркивает она. Правда, также важно понимать, что степень вины бывает разная — кто-то может не указать наличие определенного ингредиента в составе продукта на упаковке, а кто-то — полностью заменить молочный жир растительным. «Поэтому необходимо принять поправки в соответствии с существующими нюансами. Будет неправильным, если за несущественное нарушение производителю будет грозить уголовная ответственность — это может привести к новой волне коррупции на местах», — сказала «Агроинвестору» Петрова. Что касается молочной продукции, то усиление контроля будет работать только в совокупности с устранением главных причин фальсификации молочной продукции — нехватки дешевого молока-сырья и низких доходов населения. «Кроме того, необходимо ввести правильную терминологию для обозначения продукции, которая бы не позволяла вводить потребителей в заблуждение», — добавила Петрова.

Поддерживает ужесточение наказания для производителей фальсификата и ассоциация «Руспродсоюз». В то же время ее эксперты указали и на необходимость одновременной корректировки судебной и правоохранительной практик, а также нормативно-правовой базы. «Сегодня, вместе с колоссальным развитием методов и методик лабораторных исследований пищевой продукции технические регламенты часто остаются несовершенными: их не всегда возможно выполнить», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Так, привел он пример, производители колбасных изделий обязаны указывать на этикетке точное содержание жира, белка и углеводов. «При этом колбаса неоднородна, и обеспечить, тот или иной процент белка в конкретном куске при лабораторном анализе невозможно», — напомнил Востриков.

Другая важная проблема — так называемая «легальная» фальсификация, а именно введение потребителей в заблуждение в отношении свойств товара за счет маскировки продуктов под товары с традиционными, известными наименованиями, продолжает Востриков. «Сегодня эта проблема тоже не регулируется российским законодательством. И такие псевдотовары, как «овсяное» печенье без овса или «шоколад» без шоколада зачастую стоят на полке рядом с настоящими, они дешевле и забирают долю рынка честных игроков», — отметил Востриков.

По оценке «Руспродсоюза», в структуре пищевого фальсификата наибольшая доля приходится на молочную продукцию и рыбу. Как показало последнее исследование Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, на рынке сегодня 12%, 14% и 2% процента фальсификата в молоке, сливочном масле и твороге соответственно. По рыбе доля фальсификата ниже — до 8%. Кроме того, часто также подделывают алкоголь и колбасу. В категории колбасных изделий доля фальсификата составляет около 5%.

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