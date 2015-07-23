Технологические решения для кормозаготовки

Процесс заготовки зеленых кормов является одним из ключевых при производстве продукции животноводства: с одной стороны, он характеризуется высокими затратами, с другой — оказывает большое влияние на качественные и вкусовые параметры корма, а также определяет сроки хранения заготовленной массы. Предлагаем несколько моделей, получивших высокие оценки на различных выставках и хорошие отзывы от реальных пользователей. Подробнее: www.agroinvestor.ru/technologies/article/22026-obzor-tekhnologicheskikh-resheniy-dlya-kormozagotovki/

Пресс-подборщик Fusion 3 PLUS от McHale 1 из 13 Фото: McHale Пресс-подборщик Fusion 3 PLUS компании McHale отмечен специальной наградой выставки SIMA-2015. Инновационной особенностью Fusion 3 PLUS стало использование в прессовочной камере пластиковой пленки вместо привычной струны или нити. По окончании формирования рулона в прессовочной камере он обвязывается специальной пластиковой пленкой, после чего попадает на обмотчик, где повторно покрывается пленкой, в том числе и с боковых сторон.

















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