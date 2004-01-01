Джамбулат Хатуов: «Продукт определенный в виде сахара»

Недавно назначенный замглавы федерального Минсельхоза Джамбулат Хатуов, курирующий растениеводство, на этой неделе стал участником публичного скандала. На встрече с преподавателями и студентами Тимирязевской сельхозакадемии (РГАУ-МСХА) он не смог ответить на вопрос студентки второго курса из Иркутска об отличиях сахарной свеклы от кормовой. «Сахарная свекла — это свекла, из которой вырабатывается продукт определенный в виде сахара», — попытался найти формулировку чиновник, после чего назвал вопрос провокацией и вскоре покинул зал. Впрочем, на момент ухода Хатуова подавляющая часть аудитории уже ушла из зала, не желая его слушать. Замминистра покидал собрание под выкрики с требованиями «уходить из академии» и «оставить ее в покое».



Хатуов прибыл в Тимирязевку, чтобы уговорить вуз согласиться на застройку 40% прилегающих к академии земель, ранее выделенных правительством для фонда РЖС, и получить за это компенсационную выплату.