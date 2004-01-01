Медведев: «Я запретил приватизацию селекционных центров»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире «России 24» заявляет о том, что запретил приватизацию селекционных центров, чтобы не уничтожать собственное производство аграрных технологий. По его словам, в настоящее время Россия очень зависит от поставок из-за границы семян, посадочного материала. «По сути, это и есть угроза продовольственной безопасности, в какой-то момент нам могут перекрыть краник и сказать, что ничего нам продавать не будут, — сказал премьер-министр. — Это будет пострашнее, чем что-либо другое».