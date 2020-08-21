Россельхозбанк составил рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в АПК

Наименее привлекательными регионами аналитики банка считают Магаданскую область, республику Саха и Томскую область KUHN

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подготовил пилотный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК. Аналитики оценивали объем вырученных средств от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортную доступность до рынков сбыта, стоимость доли агроотрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельность сельского хозяйства и потенциал для дальнейшего роста.



Первое место в рейтинге заняла Московская агломерация, которая имеет масштабные рынки сбыта и является лидером в производстве пищевой продукции. Далее идут традиционные фавориты производства сельхозпродукции: Краснодарский край, Ростовская и Брянская области. Топ-5 замыкает Карелия, драйвером роста которой стало увеличение экспорта продукции АПК, в том числе дикоросов и аквакультуры. Эксперты также отмечают потенциал Ростовской области, который базируется на двух факторах: дальнейшем развитии собственного производства сельхозпродукции АПК и усилении роли региона как логистического хаба и консолидации морских перевозок за счет развития малых портов на реке Дон и Азовском море.



Шестое место в рейтинге занимает Курская область, седьмое у Воронежской области, на восьмой и девятой позициях Саратовская и Белгородская области. Десятку лидеров замыкает Ставропольский край. Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков говорит, что появление Саратовской области и Ставропольского края в топ-10 объясняется высоким потенциалом роста урожайности основных экспортных агрокультур и снижением агроклиматических рисков, в том числе за счет развития мелиорации. «Эти области обладают существенным потенциалом для увеличения производства продукции агропромышленного сектора как за счет роста эффективности производства, так и увеличения глубины переработки. Реализуемые здесь инвестиционные проекты в сфере АПК обладают существенным экспортным потенциалом, что также влияет на положение всех трех областей в рейтинге», — считает Жиляков (цитата по сообщению банка).



Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК замыкают Магаданская область (наименее привлекательный регион), республика Саха, Томская область, Тыва, Хакасия, Чукотка, Северная Осетия, Коми, Тюменская область, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Алтай.



При этом отсутствие региона в топ-10 не обязательно говорит о том, что там точек роста для АПК, отмечают аналитики банка. Так, Новосибирская область (58 место), Красноярский край (62) или Крым (63) обладают значительным потенциалом развития, однако, чтобы его реализовать, нужны существенные инвестиции в повышение эффективности производства и расширение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.



Владимир Шафоростов, партнер компании «НЭО Центр» Реализация проектов в сфере АПК в ЮФО и южных регионах ЦФО действительно остается привлекательным направлением для инвесторов, в том числе благодаря географическим преимуществам таких проектов. Это непосредственная близость производства к поставщикам растительного сырья, что сокращает расходы на транспортировку и расходы на создание инфраструктуры, благоприятный климат, наличие плодородных земель (что косвенно объясняет присутствие в рейтинге Воронежской области), а также усиление логистической функции за счет морских и речных портов (Ростовская область). В южных регионах (например, в Краснодарском крае) большое развитие сейчас получает закладка новых плодово-ягодных садов и виноградников, в будущем мы можем наблюдать увеличение числа проектов по данному направлению.

Московский регион выигрывает за счет широкой сети рынков сбыта и большого числа производств пищевой продукции, которые зачастую размещаются в кластерах или индустриальных парках. Кроме того, не стоит забывать, что головные офисы крупных компаний зарегистрированы именно в Москве и области.



Вхождение Курской, Воронежской и Белгородской областей в рейтинг вполне закономерно: в этих регионах реализуются крупные инвестиционные проекты в области свиноводства, разведения КРС и молочного направления, переработки. В регионах создаются промышленные кластеры, а власти всячески способствуют привлечению инвесторов, говорит старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG​ Татьяна Козлова.



«В Воронежской области реализованы проекты ГК "ЭкоНива" мясного и молочного направлений, создан комплекс мясного направления компании "Заречное", "Агроэко" запустила комбикормовый завод с элеватором, запущен комплекс по выращиванию шампиньонов "Воронежский шампиньон"», — прокомментировала «Агроинвестору» Козлова. Также в стадии реализации находятся проекты двух новых животноводческих комплексов «ЭкоНивы», строительство комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса, возведение сыродельного завода, тепличного комплекса, планируется запуск семенного завода французского холдинга, перечисляет она.



Брянскую область активно осваивает «Мираторг»: холдинг запустил завод по переработке мясной продукции с выпуском готовых блюд, животноводческие комплексы, кожевенное производство, селекционный центр по абердин-ангусской породе. Благодаря «Мираторгу» область вышла на первое место по производству говядины. В дальнейшем в регионе планируется создать еще комплекс КРС, свинокомплексы и дистрибьюторский центр. Кроме того, в области построен тепличный комбинат «Журиничи», заложены яблоневые сады и др. В целом область специализируется на разведении КРС, свиноводстве и птицеводстве, рассказывает Козлова.



Курская область традиционно специализируется на растениеводстве, однако ввиду хороших климатических условий и логистики она стала интересной для холдингов «АгроПромкомплектация» и «ЭкоНива» для развития свиноводства, строительства комплексов КРС мясного и молочного направления, заключила Козлова.



Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун обращает внимание, что в исследовании аналитиков Россельхозбанка сырьевая база отрасли определена только на основе растениеводства (об этом говорится в методологических пояснениях). По его мнению, это некорректно, ведь регионы с развитым животноводством оказались менее инвестиционно непривлекательными. «На деле как раз все обстоит наоборот», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, потенциал дальнейшего роста определен заведомо неверно, считает Узун: наибольший потенциал оказался у субъектов, где текущий масштаб отрасли близок к нулю: Карелия (пятое место), Ингушетия (24), Мурманская область (20), Сахалин (46) и т. д.



Ранее Институт комплексных стратегических исследований составил рейтинг регионов по эффективности работы АПК. В топ-10 вошли Краснодарский край, Москва, Воронежская область, Татарстан, Белгородская, Ростовская, Самарская, Московская, Калининградская и Курская области.

