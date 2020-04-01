Производство мяса в этом году должно вырасти на 2%

Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, производство говядины и свинины также продолжает расти. Дефицита продукции не ожидается, предприятия обеспечили непрерывную поставку продукции, несмотря на то что в пиковые дни рост спроса на товары мясной категории составлял 30-70% и более, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев ранее рассказывал «Агроинвестору», что спрос на свинину в последние несколько месяцев не растет, а предложение увеличивается интенсивными темпами. «В прошлом году прирост составил 5% в целом и 7% в промышленном секторе. В этом году производство увеличится еще больше, на 8-10% в промышленном секторе или, не менее чем на 7% в общем», — прогнозировал он. Национальная мясная ассоциация оценивает, что в 2020 году производство мяса всех видов увеличится не менее чем на 2%. Наибольший рост (около 7% или 262 тыс. т) прогнозируется в свиноводстве, это обусловлено реализацией запущенных ранее инвестиционных проектов. Выпуск мяса птицы по итогам году прибавит 2% или около 100 тыс. т. Производство КРС увеличится на 1,5% или на 25 тыс. т.



Однако приостановка экономической активности в Китае в связи с распространением вируса COVID-19 может привести к дефициту сырья для производства кормов для животных, считает Центробанк. Это может значительно замедлить или сократить производство кормов в России в ближайшие месяцы, говорится в экономическом комментарии регулятора по итогам февраля. Ранее участники рынка рассказывали «Агроинвестору», что эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом в КНР, повлекла серьезные нарушения логистических цепей и, как следствие, привела к срывам сроков поставок не только кормовых добавок, но и сырья для их производства. Россия импортирует почти 100% компонентов для изготовления премиксов, и подавляющая доля этих объемов приходится как раз на Китай.



Юшин подтверждает, что может возникнуть дефицит китайских аминокислот и витаминов. «Цена на различные импортные ингредиенты за последний месяц выросла на 30-100%, что может привести к росту стоимости кормов на 25-30%», — рассказал он (цитата по «Коммерсанту»). По его словам, на фоне ожидаемого увеличения выпуска свинины и мяса птицы производители могут оказаться в «ценовых ножницах»: конкуренция заставляет снижать цену, а рост расходов на корма приводит к снижению рентабельности. Учитывая, что в себестоимости производства в животноводстве на корма приходится до 70%, это приведет к повышению себестоимости конечной продукции минимум на 15-20%, подсчитывает Юшин.



В складывающейся ситуации необходимо оперативно допустить на рынок аминокислоты с большего числа предприятий, если они отвечают требованиям ЕАЭС, предлагает он. А иначе российскому мясу будет сложно конкурировать и на внешних рынках, так как ингредиенты для кормов российские производители покупают значительно дороже, чем их конкуренты из других стран, рассуждает Юшин. Решить проблему оперативно не получится, сказал «Коммерсанту» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, необходимо фактически с нуля выстраивать или восстанавливать производство, существовавшее во времена Советского Союза.



По данным Росстата, в первые два месяца этого года объем промышленного производства мяса составил 455,5 тыс. т (+ 8,8% к аналогичному периоду 2019-го).

