«Агроинвестор»

Проект «Агроинвестор» объявляет о старте приема заявок для участия в III ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2022». Компании могут подать заявки на сайте award.agroinvestor.ru с 14 сентября по 14 декабря 2022 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в девяти номинациях по итогам работы в 2022 году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 февраля 2023-го в Москве, в «Особняке на Волхонке».



Цель премии «Агроинвестор года» — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям сельскохозяйственных компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, работающих на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды.



«В 2022 году агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенные показатели прироста. По данным Росстата, объем сельскохозяйственного производства в России по итогам января-июня увеличился на 2,2%, в то время как годом ранее отрасль продемонстрировала спад на 0,2%. В стоимостном выражении за первое полугодие произведено агропродукции на сумму более 2,2 трлн руб. Во всех основных секторах отмечается прибавка: производство мяса увеличилось на 4,3%, молока — на 0,8%, яиц — на 2,2%. Ожидаются рекордные урожаи зерна и масличных. И это все несмотря на непростые экономические условия, в которых сектору приходится работать в этом году. Роль АПК трудно переоценить — аграрии кормят страну и стараются удовлетворить спрос по всем направлениям», — говорит главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.



«Мы начинаем сбор заявок на III ежегодную национальную премию «Агроинвестор года — 2022». В прошлом году мы получили более 100 заявок и наградили 30 победителей. Мы верим, что с каждым годом значимость премии и ее престижность повышаются. Для нас важно, чтобы получившие ее представители агробизнеса действительно гордились этой наградой, чтобы всем без лишних пояснений было понятно, что такое премия «Агроинвестор года», — подчеркивает главный редактор сайта agroinvestor.ru Татьяна Кулистикова. — Наша премия — живой динамичный проект, безусловно, мы стараемся вносить в него что-то новое, исходя из повестки дня. Так, например, в прошлом году мы вручали награду за реализацию социально-ответственной инициативы в период пандемии, сейчас, к счастью, эта проблема уже не так актуальна. Новое значение приобрела тема импортозамещения, и она будет отражена в вопросах анкет участников. Надеюсь, что в этом году мы сможем привлечь еще больше участников и наградить лучших из лучших за самые яркие и общественно-полезные проекты 2022 года».



Премия «Агроинвестор года — 2022» призвана выявить в ходе поэтапного отбора и широкого обсуждения экспертами лучших представителей в девяти номинациях: «Человек года», «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально-ответственная инициатива», «Выбор редакции: ньюсмейкер года», «Выбор редакции: компания — ньюсмейкер года», — и обеспечить их общественное и экспертное признание.



НОМИНАЦИИ 2022:

ЧЕЛОВЕК ГОДА — человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2022 году. Претенденты в этой номинации будут предложены экспертным советом, победитель будет определен путем открытого интернет-голосования на сайте премии с 21 ноября 2022-го по 23 января 2023 года.



ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2022 году. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Агрохолдинг / крупная производственная компания;



Средний бизнес;



Крестьянско-фермерское хозяйство.



ЗАПУСК ГОДА — завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2022 году. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Запуск нового производства;



Услуги для АПК;



Внедрение технологий, повышающих продуктивность производства.



СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА — инициатива компании, основанная на принципах социальной ответственности, инвестиции собственных средств в улучшение качества и уровня жизни сотрудников, социальной среды и экологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Улучшение социальной среды и инфраструктуры в регионах;



Экология;



Забота о сотрудниках.



ЭКСПОРТЕР ГОДА — компания, вышедшая на новые экспортные рынки, и/или поставившая на экспорт новые товары, и/или внедрившая новую дистрибьюторскую /логистическую схему, и/или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2022 году. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Экспортер средств производства для АПК;



Экспортер продукции растениеводства;



Экспортер продукции животноводства.



ИННОВАЦИЯ ГОДА — новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Инновационное оборудование и технология;



Инновационные программные продукты для АПК;



Инновационная продукция.



НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ГОДА — компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутренний рынок, сохранившая постоянных клиентов в 2022 году и расширившая круг покупателей. В номинации три категории, в каждой из которых будет награжден один победитель:



Агрохолдинг / крупная производственная компания;



Средний бизнес;



Крестьянско-фермерское хозяйство.



ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Компания — ньюсмейкер года. Компания, работающая в АПК, о которой чаще всего писали в журнале «Агроинвестор», на сайте agroinvestor.ru, в соцсетях и Telegram-канале «Агроинвестора» в 2022 году.



ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Ньюсмейкер года — отраслевой эксперт / аналитик, который чаще всего предоставлял комментарии в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru в 2022 году.



Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана компанией «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России). Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечит объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.



«Важность агропромышленного комплекса для экономики нашей страны продолжает расти — на передний план выходят вопросы продовольственной безопасности, а также возможности роста экспорта продовольствия. В это время перемен становится еще более очевидной ценность человеческого потенциала отрасли — людей и компаний, благодаря которым, несмотря на все сложности, отрасль продолжает развиваться, — отмечает партнер компании «Технологии Доверия» Михаил Фролов. — Поэтому задача премии «Агроинвестор года» — отметить лидеров отрасли и по достоинству оценить их заслуги — как никогда актуальна. Мы в компании «Технологии Доверия» ценим возможность продолжить сотрудничество с редакцией «Агроинвестора» и будем рады обеспечить актуальность методики оценки номинантов и объективность процесса определения лауреатов Третьей ежегодной премии «Агроинвестор года».



Второй год подряд партнером премии «Агроинвестор года — 2022» выступает «Деметра-Холдинг», компания поддерживает номинацию «Надежный поставщик года».



Шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022» будет опубликован 9 января 2023 года. За этапами проведения премии «Агроинвестор года — 2022» следите на сайте award.agroinvestor.ru и в социальных сетях.



О проекте « Агроинвестор

«Агроинвестор» - первый и единственный в России федеральный медиапроект b2b для профессионалов АПК. Учрежден в 2008 году. Включает в себя журналы «Агроинвестор», «Агротехника и технологии», портал www.agroinvestor.ru и кластер конференц-мероприятий. Аудитория: акционеры и топ-менеджмент крупнейших федеральных и региональных агрохолдингов; инвестиционных, управляющих компаний; частные инвесторы; поставщики техники, оборудования, технологий для АПК; главы независимых аграрных хозяйств и компаний — производителей продовольственных товаров; банки, консалтинговые, лизинговые и страховые компании.



О «Технологии доверия» (ранее PwC)

«Технологии Доверия» предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают более 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

