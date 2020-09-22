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EUR

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Новые ориентиры промышленного животноводства, стратегии развития в текущих условиях

Партнерский материал


Группа компаний ВИК

Группа компаний ВИК

1 и 2 октября 2020 года группа компаний ВИК проведет Международный онлайн-форум «Ветеринария и кормление» для специалистов в области молочного и мясного скотоводства

Форум пройдет на онлайн-площадке ГК ВИК http://vic-online.ru/

В мероприятии примут участие специалисты крупнейших животноводческих комплексов России, Беларуси и Казахстана, представители отраслевых союзов и ассоциаций, ведущие производители премиксов, оборудования для сельхозпредприятий и ветеринарных препаратов. В ходе встречи с ведущими экспертами и специалистами-практиками в области ветеринарии и зоотехнии будут обсуждаться современные мировые тенденции развития животноводческой отрасли. 

Форум пройдет при официальной поддержке Национального союза производителей молока.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  • Современные тенденции, вызовы и проблемы отрасли.

  • Ветеринарно-технологические аспекты повышения качества молока.

  • Практический опыт успешного воспроизводства стада в условиях промышленного животноводства.

  • Правила и методики отбора проб для проведения лабораторной диагностики.

  • Микробиота рубца, или как реализовать потенциал молочного скота.

  • Экономика кормопроизводства.

  • Современные тенденции иммунопрофилактики в животноводстве.

  • Заразный узелковый дерматит — новая угроза для России.

  • Сезонное планирование противопаразитарных мероприятий, точки контроля эффективности.

  • Концепция комплексного похода в обеспечении биобезопасности животноводческого комплекса.

  • Эффективный контроль заболеваний копытец в условиях современного животноводства.

  • Современные оборудование и инструменты для животноводства.

  • Фитобиотики в кормлении КРС, вектор на экопроизводство.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Белов Артем Сергеевич — Генеральный директор, Национальный союз производителей молока Союзмолоко»), Россия

Люк Дюрел — доктор ветеринарной медицины, эксперт в лечении маститов, борьбы с пищевыми патогенами, эктопаразитами КРС, Франция

Йозеф Заиц — доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач, специалист по размножению животных, «Биовета», Чехия

Щурд ван дер Линде — коммерческий директор в России, директор консультационного центра, «Скиперс», Нидерланды

Сидорчук Александр Андреевич, доктор ветеринарных наук, профессор, МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина, Россия

Морина Елена Александровна — заведующая отделом ветсанэкспертизы, менеджер по качеству, ГБУ «Ленинградская зональная ветеринарная лаборатория», Россия

Дата проведения форума: 01-02 октября 2020 года, 11:00 — 14:30.

Для доступа к трансляции необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке —
http://vic-online.ru/forum-1-october

Группа компаний ВИК 

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