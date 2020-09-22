Новые ориентиры промышленного животноводства, стратегии развития в текущих условиях

1 и 2 октября 2020 года группа компаний ВИК проведет Международный онлайн-форум «Ветеринария и кормление» для специалистов в области молочного и мясного скотоводства
Форум пройдет на онлайн-площадке ГК ВИК http://vic-online.ru/.
В мероприятии примут участие специалисты крупнейших животноводческих комплексов России, Беларуси и Казахстана, представители отраслевых союзов и ассоциаций, ведущие производители премиксов, оборудования для сельхозпредприятий и ветеринарных препаратов. В ходе встречи с ведущими экспертами и специалистами-практиками в области ветеринарии и зоотехнии будут обсуждаться современные мировые тенденции развития животноводческой отрасли.
Форум пройдет при официальной поддержке Национального союза производителей молока.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА
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Современные тенденции, вызовы и проблемы отрасли.
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Ветеринарно-технологические аспекты повышения качества молока.
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Практический опыт успешного воспроизводства стада в условиях промышленного животноводства.
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Правила и методики отбора проб для проведения лабораторной диагностики.
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Микробиота рубца, или как реализовать потенциал молочного скота.
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Экономика кормопроизводства.
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Современные тенденции иммунопрофилактики в животноводстве.
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Заразный узелковый дерматит — новая угроза для России.
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Сезонное планирование противопаразитарных мероприятий, точки контроля эффективности.
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Концепция комплексного похода в обеспечении биобезопасности животноводческого комплекса.
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Эффективный контроль заболеваний копытец в условиях современного животноводства.
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Современные оборудование и инструменты для животноводства.
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Фитобиотики в кормлении КРС, вектор на экопроизводство.
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Белов Артем Сергеевич — Генеральный директор, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Россия
Люк Дюрел — доктор ветеринарной медицины, эксперт в лечении маститов, борьбы с пищевыми патогенами, эктопаразитами КРС, Франция
Йозеф Заиц — доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач, специалист по размножению животных, «Биовета», Чехия
Щурд ван дер Линде — коммерческий директор в России, директор консультационного центра, «Скиперс», Нидерланды
Сидорчук Александр Андреевич, доктор ветеринарных наук, профессор, МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина, Россия
Морина Елена Александровна — заведующая отделом ветсанэкспертизы, менеджер по качеству, ГБУ «Ленинградская зональная ветеринарная лаборатория», Россия
Дата проведения форума: 01-02 октября 2020 года, 11:00 — 14:30.
Для доступа к трансляции необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке —
http://vic-online.ru/forum-1-october.