Российские производители сырков и молочной продукции могут заказывать упаковку с маркировкой в Беларуси

М. Стулов

В связи с предстоящим в 2021 году введением обязательной маркировки молочной продукции некоторые производители высказывают опасения относительно технологического обеспечения этого процесса

Не замедлит ли это работу предприятия? Не отразится ли на стоимости продукции? Особенное беспокойство вызывают продукты с фольгированной упаковкой: насколько хорошо будут считываться коды? Об этом рассказал Андрей Сосникин, официальный представитель типографии «Ламифойл» (Беларусь).



Молочная промышленность республики Беларуси уже практически полностью перешла на работу в условиях маркировки продукции. Наше предприятие стало для отрасли одним из ведущих поставщиков готовых решений — алюминиевых крышечек для йогуртов, кефира, фольги для мороженого и масла с нанесенными на них кодами. Компания полностью удовлетворяет потребности такого гиганта белорусской молочной промышленности, как Ровенский масложировой завод и многих других предприятий страны.



Сейчас в «Ламифойл» стали обращаться заказчики из Российской Федерации. В рамках эксперимента, предшествующего переходу молочной отрасли на обязательную маркировку, мы сотрудничаем с московским заводом плавленых сыров «Карат» (бренды «Волна», «Дружба» и др.), агропромышленным комплексом «Вакинское Агро» (ЭКОВАКИНО). В последнее время мы принимаем в среднем три-четыре новых заказа в неделю из России — минимальная пилотная партия составляет 30 тыс. шт. Всего же с начала участия предприятия в эксперименте к нам поступило более пятидесяти обращений от российских производителей молока.



Некоторые клиенты испытывают затруднения в связи с началом работы в новых условиях. Действительно, маркировка молочной продукции обладает своей спецификой. Но наше предприятие работает на рынке полиграфических услуг более двадцати лет, мы детально изучили все особенности нанесения кодов на упаковку разного типа. Специалисты типографии после консультации с оператором проекта, компанией ЦРПТ, всегда могут посоветовать заказчикам в каждом конкретном случае оптимальное решение, не влияющее на скорость выпуска и стоимость продукции.

