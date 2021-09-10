

С 6 по 9 октября состоится главное деловое событие российского АПК — 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021»



Выставка познакомит аудиторию с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Мероприятие традиционно приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этот раз выпадает на 10 октября.



В этом году мероприятие пройдет в очном формате на новой площадке — в парке «Патриот» в Московской области. Будут задействованы уличные пространства парка, центральный выставочный павильон, конгресс-центр, музейный комплекс и другие объекты. На открытой площадке развернется экспозиция новинок сельскохозяйственной техники. Кроме того, будет организован полигон для испытания новых образцов техники, в том числе беспилотников.



В выставочных павильонах разместятся стенды регионов и предприятий. Пространство Минсельхоза России будет разбито на зоны по действующим государственным программам. Отдельные площадки будут отведены темам цифровизации АПК, органического сельского хозяйства и «зеленого» бренда, а также конкурсу региональных брендов «Вкусы России» и российскому виноделию. В павильонах будут организованы площадки для проведения встреч и участия в дискуссиях.



В рамках деловой программы представители органов власти и бизнеса, эксперты и специалисты обсудят важнейшие вопросы развития АПК, касающиеся растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, «цифры», аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Предполагается большое количество круглых столов, дискуссий, мастер-классов. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, посвященное итогам посевной и уборочной страды, планам и стратегии развития отрасли. В рамках международного агропромышленного форума российские и зарубежные участники обсудят ключевые вопросы реализации стратегии развития отечественного сельского хозяйства в ответе на глобальные вызовы.



Отдельное место на выставке займет совместный проект Совета Федерации и Минсельхоза России «Женщины в АПК». Он призван способствовать формированию открытого диалога по вопросам женской повестки в сельскохозяйственной отрасли.



В рамках гастрономического фестиваля лучшие производители со всех регионов России представят свою продукцию, а гости смогут оценить ее. Предполагается также обширная развлекательная программа, включающая интерактивные программы, квесты, активности и выступление музыкальных коллективов на уличной сцене.



Неотъемлемой частью выставки «Золотая осень» останется конкурсная программа на лучшие разработки и достижения в отрасли. Кульминацией праздника станет традиционный праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с награждением лучших сотрудников, который состоится в Кремлевском дворце.

