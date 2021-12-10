Приглашаем на вебинар по сохранению здоровья почв



Он состоится 21 декабря в 11 часов мск, участие бесплатное





Начиная с 2014 года 5 декабря отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день почв. Деградация почв — это глобальная проблема, напрямую связанная с обеспечением продовольственной безопасности. Сейчас свыше 1,5 млрд человек на планете испытывают серьезные трудности с производством сельхозпродукции из-за деградации почв. Убытки аграриев от засоления почвы ФАО ООН оценивает на уровне $27 млрд в год.



Естественно засоленные почвы поддерживают богатые экосистемы, но засуха и деятельность человека могут увеличить содержание солей в почве, что разрушает их и понижает эффективность их использования для растениеводства. Улучшение здоровья почв — важнейшая задача мирового сельского хозяйства, и каждый сельхозпроизводитель в России может внести свой вклад в ее решение.



«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном вопросам сохранения экологических функций почв. В ходе вебинара мы поговорим о проблемах потери плодородия почв и способах их решения, обсудим агрономические и экономические риски ведения сельхозпроизводства на кислых почвах и особенности минерального питания растений на них. Представители компаний BASF и OMYA расскажут об эффективных решениях для реализации генетического потенциала рапса, сои, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Также в ходе вебинара спикеры поделятся эффективными технологическими приемами в области обработки семян.



Кроме того, участие в вебинаре примет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, который расскажет об итогах 2021 года в агросекторе, а также вызовах и возможностях 2022-го.



Вебинар состоится 21 декабря, начало в 11 часов (мск).



Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

