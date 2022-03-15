По рапсу ожидается рекорд. Аграрии будут по максимуму обеспечены семенами

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С середины марта в России начинается полномасштабная посевная кампания. Площади под яровыми агрокультурами в этом сезоне, по оценке, могут составить 29-29,5 млн га. В связи со сложившейся в стране экономической и геополитической обстановкой, которая приводит к сбоям поставок импортных средств производства, сельхозпроизводители опасаются дефицита важных составляющих для сева. Так, эксперты не исключают, что аграриям может не хватить некоторых семян, традиционно закупаемых за рубежом

К севу ярового рапса сельхозпроизводители традиционно приступают в апреле-мае — в зависимости от климатической зоны. В текущем году общая площадь под рапсом может стать рекордной, достигнув 2 млн га, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в том числе на яровые посевы придется почти 1,6 млн га. Под них отечественные аграрии обычно отводят около 80% от всей площади рапса в стране.







Специалисты компании «КВС» (один из крупнейших поставщиков семенного материала на российский рынок) тоже прогнозируют дальнейшее увеличение производства данной масличной культуры в России. Этому способствует ряд факторов, в том числе высокая цена на продовольственный рапс, а также субсидии государства на выращивание масличных, на которые могут рассчитывать более трех десятков регионов страны. Растениеводы смогут получить выплаты, даже если гибрид рапса не будет зарегистрирован в конкретном регионе. В данном случае будет применяться понижающий коэффициент 0,9. Такая поддержка выглядит особенно актуально в условиях роста затрат.



Компания «КВС» сообщает, что продолжает работу в России и готова выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами на 100%. В частности, все семена рапса «КВС» завезены в Россию, доработаны и готовы к отгрузке. Так как не все хозяйства успели приобрести семенной материал сельскохозяйственных культур в полном объеме до появления проблем с логистикой, поставщик может предложить для покупки семена ярового рапса разных сроков созревания (ДЖЕРОМ, ДЖОКЕР КВС, ДЖОЙ КВС, ДЖЕРРИ, ДЖАНГЛ КВС, ГЕФЕСТ КВС, ДЖАЗ КВС) и тем самым закрыть часть их потребностей.



Все гибриды ярового рапса «КВС» в благоприятных для выращивания условиях демонстрируют урожайность 30-40 ц/га. Даже в условиях засухи прошлого года во многих регионах России раннеспелые и среднеранние гибриды продемонстрировали урожайность от 20 до 30 ц/га, что стало отличным результатом при таких экстремальных условиях. Так, раннеспелый пластичный гибрид с высокой засухоустойчивостью ДЖАЗ КВС подойдет для выращивания в любом регионе. Благодаря повышенной устойчивости к осыпанию потери урожая семян при уборке минимальны. Лучшим решением для раннего посева из-за своей устойчивости к возвратным заморозкам является холодостойкий среднерослый гибрид ДЖЕРОМ . А гибрид ДЖАНГЛ КВС имеет быстрое стартовое развитие, что дает ему преимущество перед вредителями всходов.



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