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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

По рапсу ожидается рекорд. Аграрии будут по максимуму обеспечены семенами

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По рапсу ожидается рекорд. Аграрии будут по максимуму обеспечены семенами
KWS RUS
По рапсу ожидается рекорд. Аграрии будут по максимуму обеспечены семенами
KWS RUS

С середины марта в России начинается полномасштабная посевная кампания. Площади под яровыми агрокультурами в этом сезоне, по оценке, могут составить 29-29,5 млн га. В связи со сложившейся в стране экономической и геополитической обстановкой, которая приводит к сбоям поставок импортных средств производства, сельхозпроизводители опасаются дефицита важных составляющих для сева. Так, эксперты не исключают, что аграриям может не хватить некоторых семян, традиционно закупаемых за рубежом

К севу ярового рапса сельхозпроизводители традиционно приступают в апреле-мае — в зависимости от климатической зоны. В текущем году общая площадь под рапсом может стать рекордной, достигнув 2 млн га, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в том числе на яровые посевы придется почти 1,6 млн га. Под них отечественные аграрии обычно отводят около 80% от всей площади рапса в стране.

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Специалисты компании «КВС» (один из крупнейших поставщиков семенного материала на российский рынок) тоже прогнозируют дальнейшее увеличение производства данной масличной культуры в России. Этому способствует ряд факторов, в том числе высокая цена на продовольственный рапс, а также субсидии государства на выращивание масличных, на которые могут рассчитывать более трех десятков регионов страны. Растениеводы смогут получить выплаты, даже если гибрид рапса не будет зарегистрирован в конкретном регионе. В данном случае будет применяться понижающий коэффициент 0,9. Такая поддержка выглядит особенно актуально в условиях роста затрат.

Компания «КВС» сообщает, что продолжает работу в России и готова выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами на 100%. В частности, все семена рапса «КВС» завезены в Россию, доработаны и готовы к отгрузке. Так как не все хозяйства успели приобрести семенной материал сельскохозяйственных культур в полном объеме до появления проблем с логистикой, поставщик может предложить для покупки семена ярового рапса разных сроков созревания (ДЖЕРОМ, ДЖОКЕР КВС, ДЖОЙ КВС, ДЖЕРРИ, ДЖАНГЛ КВС, ГЕФЕСТ КВС, ДЖАЗ КВС) и тем самым закрыть часть их потребностей.

Все гибриды ярового рапса «КВС» в благоприятных для выращивания условиях демонстрируют урожайность 30-40 ц/га. Даже в условиях засухи прошлого года во многих регионах России раннеспелые и среднеранние гибриды продемонстрировали урожайность от 20 до 30 ц/га, что стало отличным результатом при таких экстремальных условиях. Так, раннеспелый пластичный гибрид с высокой засухоустойчивостью ДЖАЗ КВС подойдет для выращивания в любом регионе. Благодаря повышенной устойчивости к осыпанию потери урожая семян при уборке минимальны. Лучшим решением для раннего посева из-за своей устойчивости к возвратным заморозкам является холодостойкий среднерослый гибрид ДЖЕРОМ. А гибрид ДЖАНГЛ КВС  имеет быстрое стартовое развитие, что дает ему преимущество перед вредителями всходов.

Чтобы узнать более подробную информацию о приобретении семян и выращивании ярового гибридного рапса, обращайтесь к специалистам компании KWS:

Мордовцев Максим — менеджер по продажам масличного рапса +7 (918) 312 12 35, e-mail: maxim.mordovtsev@kws.com

Выбирая KWS, Вы приобретаете не только высококачественный посевной материал, но и многолетний опыт KWS, знания и передовые агротехнологии.

 KWS — одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. В 2020—2021 финансовом году 5709 сотрудников в 70 странах обеспечили чистую выручку от продаж в размере €1310 млн и прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в размере €137 млн. Находясь в семейной собственности, KWS на протяжении уже более 165 лет ведет независимую деятельность, сосредоточенную на селекции, производстве и продаже семян кукурузы, сахарной свеклы, зерновых культур, рапса и подсолнечника. KWS использует передовые методы селекции растений для постоянного повышения урожайности культур и их устойчивости к болезням, вредителям и абиотическому стрессу. С этой целью в минувшем финансовом году компания инвестировала 19,3% чистой выручки от продаж в научно-исследовательские разработки.

Компания KWS приглашает вас посетить свой сайт www.kws-rus.com и присоединиться к ее группам в соцсетях Telegram | Vkontakte | YouTube

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