Алтайские корни. Новинки «Алмаз» на выставке «АГРОСАЛОН»

«Агросалон»

Алтайские машиностроительные заводы покажут на выставке «АГРОСАЛОН» новую модель техники: первый культиватор КРН-5,6 производства «Алмаз»

Кроме того, на стенде компании будут представлены и другие новинки: борона-мульчировщик PULSAR БМ-7 с опцией смещения дисков и резиново-клиновым катком и чизельно-дисковый плуг ПЧ-4,5Д с тремя видами стоек: прямой, стойками «параплау» и «атлант».



В демонстрационном показе впервые будет участвовать оборотный плуг с системой блокировки механизма оборота, которая не позволяет произвести оборот плуга без выглубления, что является частой ошибкой при эксплуатации.

