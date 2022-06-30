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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Алтайские корни. Новинки «Алмаз» на выставке «АГРОСАЛОН»

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Алтайские корни. Новинки «Алмаз» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Агросалон»
Алтайские корни. Новинки «Алмаз» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Агросалон»

Алтайские машиностроительные заводы покажут на выставке «АГРОСАЛОН» новую модель техники: первый культиватор КРН-5,6 производства «Алмаз»

Кроме того, на стенде компании будут представлены и другие новинки: борона-мульчировщик PULSAR БМ-7 с опцией смещения дисков и резиново-клиновым катком и чизельно-дисковый плуг ПЧ-4,5Д с тремя видами стоек: прямой, стойками «параплау» и «атлант».

В демонстрационном показе впервые будет участвовать оборотный плуг с системой блокировки механизма оборота, которая не позволяет произвести оборот плуга без выглубления, что является частой ошибкой при эксплуатации.

«Агросалон» 

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