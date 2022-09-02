Новинки «Воронежсельмаш» на АГРОСАЛОН!

«АГРОСАЛОН»

Завод «Воронежсельмаш» представит ряд новинок оборудования для обработки и очистки зерна на выставке «АГРОСАЛОН-2022», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября

Одна из премьер — зерносушилка конвейерная К7. Младшая модель в линейке конвейерных зерносушилок (модели производительностью от 7 до 65 т/ч). Идеально подойдет для небольших хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование. Может быть установлена и запущена в самые короткие сроки.



Кроме того, компания презентует машину первичной очистки зерна Z50, которая предназначена для предварительной и первичной очистки зернового вороха. Особенность Z50 — центральная загрузка. Это позволяет равномерно подавать зерновой материал.



Среди представленного оборудования будет машина тонкой очистки семян V120, которая используется для высококачественной очистки зернового вороха, а также для предварительной, первичной и семенной очистки. Высокое качество очистки достигается благодаря комбинации решетной части и системы аспирации. Номинальная производительность на пшенице — не менее 12 т/ч при семенной очистке.



На стенде «Воронежсельмаш» гости выставки смогут увидеть сепаратор высокопроизводительный универсальный P400. Техника предназначена для предварительной (приемной) и первичной (товарной) очистки зернового вороха от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами. Самая мощная машина в линейке серии P — до 400 т/ч при грубой очистке.



Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года.



Выставка официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

