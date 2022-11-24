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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Премия «Агроинвестор года-2022»

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас на агропромышленную конференцию «День Агро»

Партнёрский материал

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас на агропромышленную конференцию «День Агро»
ИД «Коммерсантъ»
ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас на агропромышленную конференцию «День Агро»
ИД «Коммерсантъ»

Мероприятие состоится 15 декабря 2022 года

Ключевые темы конференции: современный агропромышленный комплекс, актуальные проблемы и тенденции развития отрасли, планы и перспективы, специфика агробизнеса, образование в отрасли агропромышленности, экономика в АПК, прогнозы и риски.

Описание конференции

Ведущие российские эксперты, специалисты агропромышленной и смежных отраслей объединятся на одной площадке для обсуждения текущей повестки и задач АПК, перспектив развития, в том числе в контексте изменившихся тенденций и появившихся ограничений. Руководители и представители отраслевых компаний и ведомств, а также представители государственных структур поделятся своими планами и взглядами на повестку, обсудят текущие тренды развития отрасли и ответят на вопросы аудитории.

Целевая аудитория: руководители и специалисты агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, фермерских хозяйств, руководители и представители аграрных ведомств, отраслевые аналитики, производители и поставщики продовольствия, сельскохозяйственного оборудования, удобрений и других ресурсов АПК, представители сферы аграрного образований, представители предприятий смежных отраслей, представители отраслевых СМИ.

По вопросам регистрации: Евгения Сауткина Sautkina@kommersant.ru

+7 903 527-63-54

Подробнее здесь

До скорого!

ИД «Коммерсантъ» 

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