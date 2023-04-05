Агросервисы от «Уралхим» и «Диджитал Агро» помогают сократить потери урожая и увеличить прибыль

У российского сельского хозяйства огромный неиспользованный потенциал развития. Мы не получаем от своей земли максимум возможного, не достигаем предельной урожайности и качества продукции. А значит, не имеем и той прибыли, на которую могли бы рассчитывать при правильном использовании современных агротехнологий

Однако сейчас на отечественном рынке появился мощный инструмент повышения эффективности сельхозпроизводства. Это новый независимый продукт — агрономические сервисы от «Диджитал Агро» и «Уралхим».



Что нужно для роста производительности в хозяйстве?

Прежде всего необходимо провести комплексное исследование текущей деятельности для выявления ошибок и недостатков. Учесть имеющиеся ресурсы. Выбрать оптимальную стратегию развития. Для решения подобных задач и разработаны сервисы от «Уралхим» и «Диджитал Агро». Продуктовая линейка услуг включает следующее.



Внешний операционный аудит. Специалисты «Диджитал Агро» проводят операционный аудит сельхозпредприятия, чтобы определить области развития и технологические проблемы, предложить квалифицированные решения. По итогам аудита хозяйство получает отчет, в котором отражены все слабые места предприятия и пути их преодоления, а также потенциальный экономический эффект при решении обозначенных проблем.



Агролаборатория. Еще один важный сервис, дающий объективную информацию о текущем положении дел в хозяйстве. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с ГОСТ и позволяют главе хозяйства или агроному принимать решения не «на глаз», а на основе точных данных о состоянии почвы, растений, конечной продукции, кормов. Максимальная точность исследований лаборатории достигается за счет использования передового оборудования и высочайшей квалификации сотрудников.



Например, специалисты лаборатории «Уралхим» помогут выявить ошибки в составлении рецептур питательных растворов и скорректировать методику применения минеральных удобрений. Владельцам тепличных хозяйств будет полезно провести агрохимический анализ поливной воды, воды из матов и рециркулирующих растворов.



Агроконсалтинг. Специалисты «Диджитал Агро» по агроконсалтингу помогут определиться с выбором технологии выращивания культур, подскажут, какие можно выращивать в тех или иных почвенно-климатических условиях, какие гибриды подойдут для того или иного хозяйства. Сотрудники компании также могут дать рекомендации по системе севооборота, корректировке системы питания.



Кроме того, важно в режиме реального времени отслеживать, что происходит непосредственно на поле, собирать данные для анализа. Для постоянного мониторинга полей клиентов в «Диджитал Агро» применяется агроскаутинг.



Агроскаутинг. Работа скаутов начинается с составления стандарта технологических операций, проводимых в течение сезона. Затем совместно с заказчиком происходит согласование допустимых отклонений от этого стандарта. В сезон скауты бывают на полях практически ежедневно: отслеживают выполнение операций, состояние полей и сообщают агрономической службе о нарушениях, выявленных при выращивании агрокультур. Собранные данные помогают сельхозпроизводителю не только оперативно реагировать на вызовы, но также анализировать свою деятельность и проводить работу над ошибками.



Постоянное присутствие скаутов на полях хозяйства помогает сократить потери, а экономический эффект может в разы превышать стоимость услуги.



Примеры из практики «Диджитал Агро»: как сократить потери при уборке урожая с помощью агроскаутинга



Скауты контролируют каждый этап работ в хозяйстве, среди которых уборка — важнейший элемент на пути сохранения урожайности.



Потери урожая при уборке бывают довольно существенными, поскольку процесс трудоемкий и ограничен короткими агротехническими сроками, которые нельзя нарушать. При этом скорость и качество уборки во многом зависят от настроек уборочной техники. Помощь скаутов в постоянном мониторинге и своевременной регулировке настроек комбайнов обеспечивает реальное снижение потерь урожая.







Пример 1



Во время уборки урожая практически все штатные агрономы перегружены работой, уследить за настройками каждой единицы уборочной техники им бывает сложно. Хозяйство привлекло дополнительные ресурсы: двух профессиональных агрономов-скаутов, которые ежедневно контролировали ход уборки озимой пшеницы 3-го класса на площади 7000 га. Скауты отслеживали потери за комбайнами сразу в двух зонах: за жаткой и молотилкой, а также по заднему колесу комбайна. Кроме того, учитывались потери из-за перестоя.



Во время работы агроскауты поддерживали контакт с механизаторами и агрономами, чтобы быстро исправлять выявленные нарушения и менять настройки комбайнов на месте.



По итогам сезона прибавка на полях, где работали скауты, составила 2,43 ц/га. Скаутам удалось сократить потери на 6,1 %.



Экономический эффект: 7000 га * 0,243 т/га * 13 000 руб./т = 22 113 000 руб.



Пример 2



Во втором случае работы проводились на поле рапса. Благодаря ежедневному подсчету потерь за уборочной техникой скауты обнаружили превышение нормы: потери увеличились до 3,4 % (856 шт./м²). Механизаторам было рекомендовано уменьшить зазор между подбарабаньем и барабаном, а также увеличить обороты барабана. После этого потери сократились до 1,2 % (300 шт./м²) при норме, принятой в хозяйстве, — 1,5 % (375 шт./м²).



Урожайность составила 21 ц/га. Площадь культуры — 1800 га. Экономический эффект от снижения потерь (на одной операции): 1800 га * 2,1 (т/га) * 2,2 % * 25 000 руб./т = 2 079 000 руб.



Помощь современных агросервисов позволяет избежать ошибок при вложении средств, оценить имеющиеся ресурсы и наладить эффективную работу хозяйства. А также проследить за соблюдением всех технологических процессов и уберечь хозяйство от возможных потерь. Таким образом, агросервисы помогают обеспечить прирост урожая.



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