Приглашаем на выставку AquaPro Expo

AquaPro Expo

С 20 по 22 февраля 2024 года в Москве, на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», состоится Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo

Выставка AquaPro Expo — отраслевая площадка для повышения продаж, обеспечения поставок оборудования для разведения, промысла и переработки продукции водных биоресурсов рыбохозяйственным и рыбоперерабатывающим предприятиям, прочим предприятиям сбыта, холодильным и упаковочным производствам России и зарубежных стран.



Разделы выставки: аквакультура, переработка, рыбный промысел.



Участие в выставке позволит:



увеличить продажи;



найти новых клиентов;



укрепить связи с партнерами;



вывести новый продукт на рынок или выйти на новый рынок;



провести анализ отрасли, получить обратную связь от потребителя.



В рамках выставки пройдут практические конференции, посвященные вопросам выращивания и сбыта продукции аквакультуры, оптимизации затрат и повышению эффективности работы предприятий рыбной отрасли. Ежегодная научно-практическая конференция «Аквакультура как успешный бизнес» соберет в одном месте как представителей теоретической науки, преподавателей известных институтов с разными видами научных степеней, так и экспертов-практиков, обладающих уникальным опытом. Участники выставки также смогут выступить в качестве экспертов в рамках деловых мероприятий и презентовать свою продукцию и услуги специалистам.



В предыдущей выставке приняли участие 45 компаний, которые представили современное оборудование и технологии для разведения, переработки и вылова рыбы и морепродуктов. География участников выставки включает в себя компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области, Калининградской области, Приморского края, Республики Карелия, Республики Северная Осетия — Алания и др.



На выставке участники представят новые технологии и рецептуры рыбной отрасли, продемонстрируют оборудование для оснащения рыбных ферм и переработки рыбы, корма, биопрепараты, системы контроля и очистки воды, а также оборудование и снаряжение для вылова рыбы и морепродуктов.



Выставку в 2023 году посетили 1725 специалистов из 55 регионов России, а также представители из Казахстана, Армении, Беларуси, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и др. На выставке AquaPro Expo качественный состав посетителей: на выставку приглашаются собственники и специалисты рыбоводных хозяйств, руководители рыбодобывающих компаний, начальники МТО, технологи рыбоперерабатывающих предприятий, а также представители правительства, профессиональных ассоциаций, отраслевых союзов и инвесторы. Посетители приезжают на выставку с определенной целью и понимают, какие виды продукции им требуются.







Адрес: Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 123100, Краснопресненская наб., 14.



Даты: 20, 21 и 22 февраля 2024 года.



Программа мероприятий и бесплатный билет на сайте aquaproexpo.ru.

