Россельхозбанк и YouDo Бизнес рассказали, как найти сезонных рабочих

Россельхозбанк

В апреле прошла конференция «Неделя кадров агропрома», которую организовали специалисты платформы для предприятий АПК «Своё Фермерство» от Россельхозбанка совместно с проектом YouDo Бизнес

Было проведено четыре онлайн-трансляции: три для федеральных округов (Центрального, Южного и Приволжского), четвёртая — в заключительный день — трансляция всероссийского масштаба. На вебинарах обсуждались темы:



способы финансирования оплаты труда сезонных рабочих



как искать массовый персонал для сельского хозяйства: сервисы и приёмы, которые работают в 2023 году



работа с самозанятыми и по договору ГПХ: как закрывать пиковые сезонные потребности в персонале



сервисный подход в кадровой политике: инструменты и эффективность



Спикерами выступили: Ольга Чагина (начальник отдела Россельхозбанк), Илья Сидорин (руководитель коммерческого отдела YouDo Бизнес), Екатерина Валиулова (директор по организационному развитию Дейлсфорд Мёрчант), Марина Меркулова (директор по управлению персоналом ПХ Лазаревское) и другие.



В ходе конференции спикеры отметили, что сейчас предприятия АПК испытывают нехватку кадров и для их привлечения недостаточно использовать классические каналы найма соискателей, были предложены и подробно рассмотрены нестандартные подходы. Обсуждение не ограничилось только темой привлечения кадров, уделялось особое внимание важности мотивационных факторов при работе с сотрудниками, организации процесса работы в компании, оптимизации расходов на фонд оплаты труда в период высокого сезона.



Записи выступлений опубликованы на сайте «Своё Фермерство».

