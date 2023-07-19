разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россельхозбанк и YouDo Бизнес рассказали, как найти сезонных рабочих

Партнёрский материал

Россельхозбанк и YouDo Бизнес рассказали, как найти сезонных рабочих
Россельхозбанк
Россельхозбанк и YouDo Бизнес рассказали, как найти сезонных рабочих
Россельхозбанк

В апреле прошла конференция «Неделя кадров агропрома», которую организовали специалисты платформы для предприятий АПК «Своё Фермерство» от Россельхозбанка совместно с проектом YouDo Бизнес

Было проведено четыре онлайн-трансляции: три для федеральных округов (Центрального, Южного и Приволжского), четвёртая — в заключительный день — трансляция всероссийского масштаба. На вебинарах обсуждались темы: 

  • способы финансирования оплаты труда сезонных рабочих

  • как искать массовый персонал для сельского хозяйства: сервисы и приёмы, которые работают в 2023 году

  • работа с самозанятыми и по договору ГПХ: как закрывать пиковые сезонные потребности в персонале  

  • сервисный подход в кадровой политике: инструменты и эффективность

Спикерами выступили: Ольга Чагина (начальник отдела ), Илья Сидорин (руководитель коммерческого отдела YouDo Бизнес), Екатерина Валиулова (директор по организационному развитию Дейлсфорд Мёрчант), Марина Меркулова (директор по управлению персоналом ПХ Лазаревское) и другие. 

В ходе конференции спикеры отметили, что сейчас предприятия АПК испытывают нехватку кадров и для их привлечения недостаточно использовать классические каналы найма соискателей, были предложены и подробно рассмотрены нестандартные подходы. Обсуждение не ограничилось только темой привлечения кадров, уделялось особое внимание важности мотивационных факторов при работе с сотрудниками, организации процесса работы в компании, оптимизации расходов на фонд оплаты труда в период высокого сезона.

Записи выступлений опубликованы на сайте «Своё Фермерство».

Россельхозбанк 

Агротехника и технологии

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №07, июль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2023
Рекордный вал — экономический провал. Большой прошлогодний сбор сократил энтузиазм аграриев по выращиванию зерновых культур в сезоне 2023/24

«Агроинвестор»

Рекордный вал — экономический провал. Большой прошлогодний сбор сократил энтузиазм аграриев по выращиванию зерновых культур в сезоне 2023/24
«Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день». Глава «АгроГарда» Павел Царев — о желании расширить земельный банк, управлении издержками и нюансах импортозамещения

«Агроинвестор»

«Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день». Глава «АгроГарда» Павел Царев — о желании расширить земельный банк, управлении издержками и нюансах импортозамещения